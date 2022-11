Voie de contournement ferroviaire

La mairesse de Lac-Mégantic craint qu’Ottawa modifie le tracé

(Ottawa) La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, ne veut plus que « le meurtrier » circule au centre-ville de sa municipalité. Et elle se dit « scandalisée » de voir que le gouvernement Trudeau commence à louvoyer sur le tracé de la voie de contournement ferroviaire, qui a déjà fait l’objet d’une panoplie d’études environnementales, géotechniques et autres.