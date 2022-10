Dans l’après-midi du 13 octobre 1997, Les Éboulements, dans Charlevoix, était le théâtre du pire accident routier de l’histoire canadienne. Un autobus transportant 44 membres du Club de l’Âge d’or de Saint-Bernard de Beauce, situé à une trentaine de kilomètres au sud de Québec, tombe dans un ravin. Bilan : 44 victimes (incluant le chauffeur) et quatre blessés. Vingt-cinq ans plus tard, Le Soleil revient sur cette tragédie avec les témoignages de ceux qui l’ont vécu de près.

Le Soleil

Il est midi dans le village de Saint-Bernard de Beauce en ce mardi qui emprunte lentement les couleurs de l’automne. Seuls les cris des enfants de l’école primaire L’Aquarelle, qui s’amusent dans la cour, et les travaux de rénovations d’un édifice, viennent troubler la quiétude. Le drame qui a frappé la petite communauté, il y a 25 ans, n’existe plus que dans les souvenirs des plus anciens.