(Québec) Les organisateurs du convoi contre les mesures sanitaires se félicitent d’avoir été plus populaires que le Carnaval de Québec et sa figure de proue, Bonhomme.

Charles Lecavalier La Presse

« Carnaval de Québec en bleu. Le carnaval de la liberté en rouge. […] Finalement le bonhomme Carnaval en a mangé une crisse », s’est félicité Kevin « Big » Grenier en commentant une photo aérienne de la manifestation de samedi.

CAPTURE D’ÉCRAN La photo publiée par Kevin « Big » Grenier

Son comparse Bernard Gauthier, qui se fait appeler Rambo, a également partagé cette image « qui vaut mille mots ».

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Bernard Gauthier

La figure du Bonhomme Carnaval, « le représentant et le roi de la fête du plus grand Carnaval d’hiver au monde » selon sa page LinkedIn, est mentionnée depuis plusieurs jours par les politiciens pour inviter les manifestants à éviter les dérapages.

Le premier ministre François Legault a affirmé vendredi que « beaucoup de remorqueuses sont prêtes » à dégager les camions, si nécessaire, en invitant les Québécois à se déplacer en grand nombre au Carnaval de Québec, qui s’ouvre ce vendredi. « Allez au Carnaval en famille, allez dans des restaurants à Québec. […] Ce qu’on veut, c’est que les citoyens continuent de vivre normalement », avait-il ajouté.

La ministre de la Sécurité publique et responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault avait également mentionné le Carnaval. « Ça dépend ce qu’on entend par jammer une ville, mais si on entend empêcher des gens de circuler, empêcher des gens de vivre normalement, empêcher les enfants et les parents d’aller voir Bonhomme et de faire leurs affaires, je pense que non, ce n’est pas acceptable », avait-elle dit.

La manifestation contre les mesures sanitaire doit reprendre dimanche en journée, à l’invitation de M. « Big » Grenier. Au matin, une quarantaine de camions étaient toujours stationnés sur le boulevard René-Lévesque. Des policiers étaient sur place et distribuaient des avis de courtoisie.

« Manifestation : les policiers ont distribué aux véhicules immobilisés en périphérie de l’Assemblée nationale des avis de courtoisie. Dans les prochaines heures, la tolérance de stationnement en lien avec la manifestation sera levée », a indiqué le Service de police de la ville de Québec sur les médias sociaux.

Samedi, le bruit incessant des klaxons s’est fait entendre au cœur du centre-ville de Québec. Les poids lourds en bordure de la voie y ont passé la nuit tandis que des milliers de manifestants à pied ont occupé le boulevard René-Lévesque sur près d’un kilomètre pendant de longues heures.

Un peu avant 22 h, le SPVQ a confirmé que la présence du convoi à cet endroit serait tolérée pour la nuit. Cependant, les policiers n’hésiteront pas à sévir en cas d’infraction, a-t-on indiqué par voie de communiqué. Une seule camionnette, dont le conducteur refusait de céder une voie de circulation, a été remorquée en fin de soirée.