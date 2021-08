Après plus de deux heures passées dans le noir, près de 42 000 clients ont retrouvé l’électricité en Gaspésie mercredi soir.

Florence Morin-Martel La Presse

Vers 19 h 30, Hydro-Québec a annoncé sur Twitter que l’ensemble « des clients touchés par la panne dans la région ont maintenant retrouvé le service suite à l’intervention » de leur équipe.

Deux heures plus tôt mercredi, plusieurs villes ont été touchées par une panne causée par un bris d’équipement au poste Matapédia, confirme Sandra Chiasson, conseillère aux relations avec le milieu chez Hydro-Québec. « Ce poste alimente d’autres postes de la région, ce qui explique pourquoi c’est majeur comme ça », précise-t-elle. Cette dernière dit ne pas savoir la cause exacte de l’incident pour le moment.

Les clients affectés se trouvent entre autres à Percé, Chandler, New Richmond, New Carlisle, Grande-Vallée, Bonaventure et Gaspé. Dans le secteur de Newport, plus de 6400 clients ont été plongés dans le noir. Les hôpitaux de Gaspé et de Chandler ont confirmé à La Presse être touchés par la panne de courant et fonctionner à l’aide de génératrices. La Gaspésie compte près de 59 000 clients desservis par Hydro-Québec.

Des équipes ont été envoyées sur place pour résoudre le problème.