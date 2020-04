Le gardien de sécurité d’un magasin Walmart de Sherbrooke luttait toujours pour sa vie dimanche matin après qu’un client l’eut renversé et agressé la veille avec son véhicule.

La Presse canadienne

Selon le Service de police de Sherbrooke (SPS), l’agression s’est produite à 17 h dans le stationnement du Walmart au 940 13e Avenue.

Toujours selon la police, un client accompagné de sa conjointe sont entrés à l’intérieur du Walmart, mais le gardien de sécurité les a interpellé en signalant que la nouvelle règle de distanciation sociale demande « qu’un seul client par véhicule » entre dans le magasin.

Les deux clients sont sortis du commerce, mais une altercation a eu lieu dans le stationnement.

Selon Martin Carrier, relationniste du SPS, « à un certain moment, le client frustré a directement foncé avec son véhicule sur l’employé le trainant même sur le capot sur plusieurs mètres. »

Le conducteur aurait également effectué une manœuvre pour faire tomber l’homme qui a subi de très graves blessures à la tête.

Les suspects ont pris la fuite, mais les policiers les ont retrouvés dans un logement de Sherbrooke.

Le conducteur, un homme de 25 ans de Sherbrooke, devrait faire face à des accusations d’agression armée avec un véhicule, de voies de fait grave et de délit de fuite.

Il devrait comparaitre dimanche.

La victime, un homme de 35 ans, luttait pour sa vie dimanche.

Dans un communiqué, le directeur du SPS, Danny McConnell a lancé un appel au calme :

« J’insiste sur le fait que la population doit respecter les agents et les employés des commerces qui ne font qu’appliquer les mesures de distanciation sociale imposées par le gouvernement du Québec pour diminuer les risques de contagion dans les lieux publics et protéger la santé et la sécurité de la population sherbrookoise », a-t-il déclaré.

Selon lui, « le non-respect des règles mises en place par les commerçants justifie les employés de refuser l’accès au commerce aux citoyens contrevenants ». Il a rappelé q’un « refus d’obtempérer pourra constituer une infraction municipale pour laquelle les policiers seront justifiés d’intervenir en support aux commerçants ».