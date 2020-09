Touristes fautifs en Gaspésie: un «budget spécial» réclamé par le PQ

(Québec) Québec doit lancer « un message fort » aux touristes fautifs qui ont pris d’assaut les plages et des espaces non aménagés pour le camping en Gaspésie, estime le Parti québécois. La formation politique réclame un « budget spécial » et la visite de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.