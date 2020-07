Des travailleurs de Canadien Pacifique ont changé des traverses de bois et des rails, dont sur une portion particulièrement problématique derrière la polyvalente Montignac de Lac-Mégantic depuis que la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire a exigé une inspection immédiate des rails.

Des rails usés et endommagés ont été changés et d’autres sont en train d’être réparés à Lac-Mégantic, depuis que la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire a fait une sortie publique la semaine dernière pour dénoncer l’état de la voie ferrée.

Stéphanie Marin

La Presse canadienne

Le 6 juillet dernier, la date anniversaire de la tragédie ferroviaire survenue en 2013, lors de laquelle 47 personnes ont perdu la vie, la Coalition a exigé une inspection immédiate des rails.

Ils sont usés à la corde, disait alors Robert Bellefleur, le porte-parole de la Coalition. Une mise en demeure avait été envoyée à Transports Canada et au ministre des Transports, Marc Garneau.

Mais quelques jours plus tard, des travailleurs de Canadien Pacifique ont changé des traverses de bois et des rails, dont sur une portion particulièrement problématique derrière la polyvalente Montignac de Lac-Mégantic, a indiqué M. Bellefleur.

Vendredi matin, il est allé inspecter de nouveau la voie ferrée et d’autres travaux étaient en cours, a-t-il rapporté.

Il se dit rassuré de l’intervention prompte de l’entreprise ferroviaire CP, propriétaire des rails, et se réjouit de voir que leur conférence de presse et sortie publique ont donné des résultats.

Mais il dit avoir toutefois quelques bémols.

D’abord, tous les rails ne sont pas réparés : il y a encore du travail à faire pour que ce soit sécuritaire, dit-il.

Et puis, il s’inquiète que les travaux ne soient faits que pour permettre aux trains de rouler plus rapidement dans leur petite municipalité de l’Estrie — comme dans les autres — augmentant alors le risque de déraillement pour d’autres raisons.

L’avenir m’inquiète, a-t-il répété en entrevue.