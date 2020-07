Parmi les explications qu’elle a fournies pour justifier sa décision, Air Canada disait perdre plus d’un million de dollars par jour à l’heure actuelle.

(Montréal) Plusieurs organisations créent une « cellule de crise » pour trouver rapidement des solutions durables pour le transport aérien régional à la suite de coupes de services par Air Canada largement décriées.

La Presse canadienne

Air Canada a annoncé plus tôt cette semaine sa décision de suspendre indéfiniment 30 liaisons régionales en plus de mettre fin à huit escales à des aéroports régionaux au pays, dont quatre au Québec. Le transporteur a notamment évoqué l’« impact dévastateur » de la crise sanitaire sur ses activités.

Jeudi, l’Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ), la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), le Réseau québécois des aéroports (RQA) et l’Union des municipalités du Québec (UMQ) ont fait état de la constitution de cette « cellule de crise ».

La cellule se réunira plusieurs fois au cours des prochaines semaines pour rencontrer les transporteurs aériens qui desservent déjà les régions et pour évaluer différents modèles d’affaires, ont indiqué ces organisations par communiqué.

Elles ont ajouté que le « dialogue sera ouvert » avec le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, et le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel.

Le président-directeur général de l’AITQ, Martin Soucy, a martelé que le développement de l’accès aérien était fondamental pour assurer la compétitivité du Québec.

Le président-directeur général de la FCCQ, Charles Milliard, a déclaré que la mise sur pied de cette cellule de crise représente « un message fort de plusieurs acteurs pour souligner l’urgence d’agir ».

Le premier vice-président de l’UMQ et maire de Gaspé, Daniel Côté, a fait valoir que le front uni souhaitait « des solutions maintenant, pour une mise en place dès cet automne ».

La première rencontre de la cellule de crise aura lieu en début de semaine prochaine.

Au Québec, les aéroports touchés sont ceux situés à Gaspé, Baie-Comeau, Mont-Joli ainsi que Val-d’Or. Deux autres sont situés en Ontario (Kingston et North Bay), en plus d’un au Nouveau-Brunswick (Bathurst) et un à Terre-Neuve-et-Labrador (Wabush).