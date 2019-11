Second séisme à Saguenay en trois jours

(Saguenay) Séisme Canada confirme qu’un tremblement de terre est survenu précisément à 23 h 14 jeudi soir dans la région de Saguenay.

La Presse canadienne

L’épicentre de cette secousse mesurée à 3,0 a été localisé à 11 kilomètres de Saguenay.

C’était le second tremblement de terre à survenir dans la région en trois jours. Mardi dernier, à midi, un séisme de 3,4 a touché la même région, l’épicentre ayant été identifié à 28 kilomètres au sud-est de Saguenay. Il était d’une profondeur de 18 kilomètres.

Séisme Canada rappelle que les régions du Saguenay et de Charlevoix ont subi plusieurs tremblements de terre au cours des dernières décennies. Le plus important, de magnitude 5,9, s’est produit le 25 novembre 1988. Deux autres, d’intensité un peu moindre, ont eu lieu le 19 octobre 1939 et le 6 mars 2005.

La zone sismique de Charlevoix-Kamouraska, telle que désignée par Séisme Canada, est la plus active de l’est du Canada. De 1663 à 1925, elle a été sujette à cinq séismes de magnitude égale ou supérieure à 6,0. Seul le séisme de 1925 a été enregistré par des sismographes, les événements antérieurs ayant eu des magnitudes estimées.