Saint-Hyacinthe: une ville à la rescousse de ses joyaux

« Ça vaut entre 35 000 et 70 000 $ », annonce Bernard Auger, bibliothécaire du séminaire, qui passe au même moment. « Dollars US », précise- t-il.

« Ce serait peut-être un genre de solution dans les municipalités où c'est possible, quand c'est trop petit et que c'est plus difficile : deux organismes, deux institutions, qui ensemble se partagent un coin patrimonial », commente Luc Cordeau, directeur général du Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe et fervent défenseur du patrimoine local.

Que se passe-t-il à Saint-Hyacinthe ?

Alors que Berthierville a accordé sans état d'âme un permis à un promoteur immobilier pour la démolition de son monastère des Moniales, la municipalité maskoutaine a acquis au cours des dernières années trois édifices religieux patrimoniaux pour en assurer la préservation.

Le parc du Séminaire est sa plus récente contribution.

« On s'est dit : un plus un égale deux », exprime la directrice des communications de la Ville de Saint-Hyacinthe, Brigitte Massé, dans une métaphore scolaire de circonstance.

« Premièrement, on gardait une infrastructure dans la communauté avec la même vocation, on préservait le patrimoine, et on concentrait toutes les fonctions d'enseignement dans un même lieu. La Ville est arrivée comme entremetteuse dans le dossier. »

Des gens et des trésors

Fondé en 1811, le séminaire a été remanié au fil des incendies et des reconstructions. L'édifice actuel est constitué d'un quadrilatère entourant une cour intérieure, où s'ouvre une vaste chapelle néogothique.

En cette fin de matinée, une alléchante odeur de sauce à spaghetti flotte dans l'air. Le dîner sera bientôt servi : de vieux prêtres achèvent leur séjour terrestre dans l'aile centrale du séminaire.

« J'ai fait mon cours ici en 1944, j'ai enseigné ici pendant 40 ans à partir de 1952 », informe spontanément un vieil homme vêtu d'un polo opportunément bleu ciel, qui se déplace derrière son déambulateur avec une lenteur solennelle.

À la suite de la transaction du 22 mai, les ecclésiastiques vieillissants se replieront dans l'aile sud du séminaire. « À l'automne 2020, ils vont quitter l'aile centrale, indique Luc Cordeau. Ça va devenir des classes sur les cinq étages. »

L'édifice recèle des trésors, comme sa riche bibliothèque de quelque 200 000 livres. Le bibliothécaire Bernard Auger estime sa valeur entre 10 et 15 millions. « C'est parce qu'on en a 19 000 qui sont plus vieux que 1870. Le plus ancien date de 1511. » Une Bible, comme il se doit.

Le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe est lui aussi hébergé dans le vieux séminaire.

« Je trouve que la Ville de Saint-Hyacinthe veut vraiment aider au patrimoine bâti, exprime son directeur Luc Cordeau. Par contre, c'est comme partout ailleurs au Québec. Ça a pris du temps avant que les élus se décident. »