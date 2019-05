Régis Labeaume annonce sa guérison

Gabriel Béland

La Presse La Presse Suivre @gabrielbeland (Québec) Le maire de Québec a brisé lundi un silence de deux mois, lui qui s'était éloigné de la vie publique pour soigner un cancer. Visiblement ému, Régis Labeaume a annoncé sa guérison et son retour progressif à la vie publique, à un moment charnière pour le projet de tramway qui lui est cher.

« J'ai été opéré il y a deux mois. On a choisi une méthode plus drastique parce qu'on visait un résultat plus sûr », a expliqué M. Labeaume, qui souffrait d'un cancer de la prostate. « On parle de guérison, avec prudence car il y a 30 % de risque de récidive. Alors je suis guéri, explique-t-il. C'est ce que mon médecin m'a dit la semaine dernière. Mais il faut être prudent. » L'absence de Régis Labeaume, en retrait depuis le 2 avril, s'était ressentie dans les médias de Québec. Le maire est reconnu pour ses coups de gueule. Il rencontre les médias presque quotidiennement et ses sorties font souvent les manchettes.

De retour au travail, Régis Labeaume a effectué une visite au Grand Marché de Québec, lundi. PHOTO ERICK LABBE, LE SOLEIL

« Quand j'ouvre le journal le matin et que je ne suis pas là, je me dis "mon dieu, il n'y a pas ma grosse face et ça marche pareil !" C'est assez agréable », a-t-il lancé. Le maire semblait heureux de renouer avec les journalistes. Il a répondu à leurs questions pendant une quinzaine de minutes, mais a été clair : il ne répondrait qu'à celles concernant son état de santé ou son projet de réseau de transport en commun structurant. « On n'est pas en retard, mais on va l'être bientôt », a précisé le maire, qui porte à bouts de bras un projet de tramway de 3,3 milliards pour sa ville, qui n'est actuellement dotée que d'autobus. Un souper avec Valérie Plante L'élu a d'ailleurs révélé qu'il s'était activé dans l'ombre durant sa convalescence pour dénouer l'impasse. Il a rencontré des ministres de la CAQ et a même mangé avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Les gouvernements provincial et fédéral ne s'entendent pas sur la manière de financer le tramway. Ottawa a une enveloppe de 5,2 milliards pour les transports collectifs. Mais les villes québécoises se partagent cette somme en fonction de l'achalandage actuel de leur système de transports en commun. Sans surprise, avec son métro, Montréal prend la part du lion.

Valérie Plante et Régis Labeaume lors d'une rencontre à Montréal, en novembre 2017 PHOTO PAUL CHIASSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE