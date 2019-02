Tempête de neige: annulations au Carnaval de Québec

La direction invoque les mauvaises conditions climatiques qui séviront à Québec pendant toute la journée. Elle dit ne pas vouloir compromettre la sécurité de tous.

Le 65e Carnaval de Québec a débuté vendredi dernier et il doit prendre fin le 17 février. La programmation est comprimée sur dix jours comparativement aux deux semaines des années précédentes. Il est possible qu'une fermeture de sites nuise au déroulement normal des activités.

La programmation prévoit notamment des courses en canot sur glace, des ateliers de sculpture sur glace, un bain de neige, des dégustations, des spectacles musicaux et lumineux et du patinage. L'un des deux défilés dans les rues de Québec a déjà eu lieu et a suscité des critiques ; l'autre doit avoir lieu en fin de semaine prochaine.