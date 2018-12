Incendie à Beauceville: la qualité de l'air sans danger

Des pompiers venant de neuf municipalités sont venus aider leurs collègues de Beauceville. En tout, ils étaient environ 80 pompiers à combattre l'incendie.

Les pompiers ont répandu du gravier et du sable sur le brasier, ce qui a permis d'étouffer le feu en diminuant son apport en oxygène.

Au plus fort du brasier, les vents se dirigeaient vers le secteur industriel et résidentiel de la ville ce qui entraînait des émanations d'odeurs désagréables. Un immense panache de fumée surplombait la ville. Heureusement, les vents ont diminué d'intensité en cours de la matinée.

Contrairement à ce qui a été diffusé dans certains médias, M. Nunez soutient que la municipalité n'a jamais envisagé d'évacuations. « Il n'a jamais été question d'évacuer personne, par la ville en tout cas », a-t-il déclaré à La Presse canadienne.

L'hypothèse d'un incendie criminel sera notamment étudiée. La Sûreté du Québec a été chargée de l'enquête. « Des pneus ça ne prend pas en feu aussi facilement, surtout en hiver », a toutefois lancé le directeur de la ville.

En conférence de presse, le député caquiste de Beauce-Nord, Luc Provencal, a déclaré qu'il compte rencontrer la ministre de la Sécurité publique « pour voir quelles sont les actions à prendre et s'il y a lieu, avoir une aide financière pour la municipalité, parce qu'un événement comme ça est très onéreux pour une municipalité ».

L'entreprise Royal Mat est bien connue des services d'incendies de Beauceville qui s'y déplacent de deux à trois fois par année pour des incendies. Le nombre de ces visites a grandement diminué, selon M. Nunez, en raison de l'installation de murs coupe-feu entre les îlots de pneus.

« Le problème, c'est qu'en hiver et à la fin de l'automne, ils récupèrent beaucoup de pneus via Recyc-Québec et ils ont de la difficulté à le gérer, a expliqué M. Nunez. Ça fait en sorte que les îlots communiquent et le feu se répand entre les îlots et ça devient difficile pour les services d'incendie. »

C'est selon lui pour cette raison que le feu s'est propagé à un deuxième îlot samedi soir.

Cet incendie est néanmoins « de loin le plus gros » de l'histoire de l'entreprise qui a pignon sur rue à Beauceville depuis au moins un quart de siècle.