Traverse Matane-Baie-Comeau: service interrompu jusqu'en janvier

Un autre navire, le CTMA Vacancier, doit assurer le service, mais seulement à partir du 8 janvier.

Dès vendredi, et jusqu'au 24 décembre, la Société des traversiers du Québec (STQ) offrira à ses clients une liaison aérienne entre les aéroports de Mont-Joli et Baie-Comeau, et ce, à raison de quatre départs par jour dans chaque direction.

Les modalités pour les vols à compter du 26 décembre et jusqu'au 7 janvier inclusivement « seront communiquées dès que possible », a indiqué la STQ par communiqué, jeudi.

La durée du vol est estimée à 15 minutes et le tarif sera le même que pour une traversée piétonne sur le NM F.-A.-Gauthier.

Les clients sont priés de se présenter à la gare fluviale de Matane ou de Baie-Comeau 90 minutes avant l'heure de départ prévu du vol, où une navette les mènera jusqu'à l'aéroport.

La priorité sera accordée aux clients qui avaient déjà une réservation pour le NM F.-A.-Gauthier avant l'annulation des traversées.

Le NM F.-A.-Gauthier était en arrêt lundi et mardi pour des travaux d'entretien planifiés. Un problème de nature à compromettre le bon fonctionnement des propulseurs a été découvert, a indiqué la STQ, ajoutant être « dans l'obligation de retirer le navire du service pour une durée indéterminée ».