24h Tremblant: un nouveau record atteint

Selon l'organisation, non seulement «le nombre de participants était plus élevé que jamais», mais la somme record de 4067 291 $ a été amassée pour la cause des enfants malades ou défavorisés.

Les 24h Tremblant sont un événement pendant lequel les participants skient, marchent ou courent durant une période de 24 heures au mont Tremblant.

Pour sa 18e présentation, 3524 personnes y ont participé afin d'atteindre l'objectif de quatre millions de dollars qui avait été fixé.

Le record établi l'an dernier était de 3,9 millions.

Le producteur de l'événement, Simon St-Arnaud, est fier de ce nouveau montant record amassé.

«Franchir la barre du quatre millions c'est définitivement un nouvel accomplissement pour nous», a déclaré M. St-Arnaud

Parmi les activités organisées, notons les performances samedi soir de Marie-Mai, Mélissa Lavergne, Yann Perreau, Paul Doucet, Karim Ouellet et Alfa Rococo.

Les prochaines 24h Tremblant se dérouleront les 6, 7 et 8 décembre 2019.