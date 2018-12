Réunion des premiers ministres: Legault dit non à «l'énergie sale»

Le premier ministre François Legault a opposé une fin de non-recevoir à ses homologues de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick qui lui ont demandé d'accepter qu'un nouvel oléoduc traverse le Québec pour exporter le pétrole de l'ouest. « Moi, je ne me sens pas du tout gêné de refuser de l'énergie sale alors que nous, on offre de l'énergie propre à un prix compétitif », a-t-il lancé vendredi.

Il a tenu ses propos au terme de la réunion des premiers ministres convoquée par Justin Trudeau. Ce dernier est entré en collision avec certains de ses homologues provinciaux, surtout Doug Ford de l'Ontario et Scott Moe de la Saskatchewan, au sujet de la taxe sur le carbone, un enjeu qui ne concerne pas le Québec en raison de sa participation au marché du carbone.

Selon M. Legault, Justin Trudeau a réitéré son engagement à donner « une pleine compensation » aux producteurs laitiers pour les pertes causées par le nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Le premier ministre fédéral s'est également montré ouvert à mettre plus d'argent sur la table pour couvrir les dépenses liées aux demandeurs d'asile. Québec réclame 300 millions de dollars. Jusqu'ici, le gouvernement fédéral ne voulait compenser que les frais d'hébergement. Or M. Legault souhaite également qu'il paie pour les services de santé et d'éducation.

Le dossier de l'énergie a occupé une place importante à cette rencontre. L'idée de relancer le projet d'oléoduc Énergie Est a été évoquée par des premiers ministres. Mais M. Legault a indiqué qu'il n'en était pas question pour lui. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale au Québec, a-t-il plaidé.

« Il y a effectivement quelques provinces, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan et l'Alberta, qui aimeraient bien » ce pipeline. « Mais en même temps, il a le projet de TransMountain dans l'ouest, Keystone aux États-Unis. Je pense que s'ils réussissent ces deux projets-là, ils vont être corrects. »

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Higgs, trouve « préoccupante » et paradoxale la position du Québec. Il a rappelé que M. Legault refuse la demande d'autres provinces alors qu'il réclame à celles-ci de lui acheter de l'hydroélectricité. Or « ça doit aller dans les deux sens », a-t-il insisté.

La première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, a quant à elle souligné la nécessité d'« augmenter la capacité de transport » du pétrole albertain. L'Alberta est responsable d'une bonne part de la croissance économique du Canada et finance ainsi le programme de péréquation qui bénéficie à d'autres provinces, a-t-elle insisté. Le Québec est bénéficiaire de ce programme.

François Legault a répliqué qu'il a pour l'essentiel « le même problème qu'elle ». « J'ai des surplus d'hydroélectricité, j'ai des projets potentiels pour augmenter le volume d'électricité. D'autres provinces canadiennes doivent m'acheter de l'hydroélectricité ! » a-t-il lancé avant d'ajouter une précision. « Il y a une grande différence : c'est de l'énergie propre l'hydroélectricité ! »

Selon lui, son projet d'alliance énergétique a reçu « un certain support » du fédéral et d'autres provinces qui, comme le Québec, veulent elles vendre à leurs voisines de l'hydroélectricité, à savoir Terre-Neuve-et-Labrador et le Manitoba.

« Si on était capable de convaincre l'Ontario de reculer un peu sur son projet de rénover ses centrales nucléaires au coût de 20 milliards de dollars » et d'acheter de l'hydroélectricité québécoise, « ce serait moins coûteux et mieux pour l'environnement, ça créait de la richesse au Québec, ça réduirait le montant de péréquation », a dit M. Legault.