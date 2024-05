Le débat sur la déclaration de Saguenay a débuté samedi, en faveur de la direction de QS et du virage « pragmatique » de Gabriel Nadeau-Dubois.

(Saguenay) Les délégués de Québec solidaire ont adopté la déclaration de Saguenay, un texte politique qui est le premier pas vers le virage « pragmatique » du parti.

Le changement de position du parti à l’égard de l’Union des producteurs agricoles (UPA) a été au centre des débats, dimanche. Les membres ont décidé de conserver la position historique des solidaires, soit s’opposer au monopole syndical, mais le parti va reconnaître le rôle de l’UPA dans « la protection des producteurs et productrices de différentes échelles » et « soutien qu’une variété de voix s’y expriment ».

C’était la proposition la plus corsée, car elle devait être adoptée aux deux tiers. La députée Alejandra Zaga Mendez a porté le ballon et a résumé la question de cette façon au micro lors de ce Conseil national : l’agriculture est en crise, un « mouvement social est en marche », et ce mouvement social est représenté par l’UPA.

« En ce moment, plus que jamais, on doit reconnaître ce syndicat », a dit Mme Zaga Mendez. Ce monopole est une force qui agit comme « rempart » pour protéger la souveraineté alimentaire du Québec.

Des militants s’y sont toutefois fermement opposés. Un parti de gauche qui veut sortir du capitalisme doit assumer qu’il va créer des conflits, a expliqué un homme. Un autre a ajouté que « l’UPA est un accélérateur de la destruction agricole, ils représentent fuck all ».

Une ancienne co-propriétaire d’une ferme, qui a dû vendre l’an dernier, s’est portée à la défense de l’UPA. « Les agriculteurs rushent leur vie. Ils veulent fermer parce qu’ils ne sont pas capables. Les gens sont mobilisés et il faut les écouter. J’ai toujours l’impression qu’on infantilise les agriculteurs. Ça me dérange profondément. »

Comme n’importe quel syndicat, l’UPA est un espace démocratique pour des milliers de personnes ancrés dans toutes les régions du Québec. Une ancienne co-propriétaire d’une ferme

Un militant de la Mauricie a souligné que les agriculteurs n’ont pas besoin d’une guerre de structure, et que l’affaiblissement de l’UPA pourrait permettre à des entreprises comme TES Canada d’implanter des éoliennes sur les terres agricoles.

Amendements litigieux battus

Taxer la malbouffe ? Favoriser les productions végétales ? Les amendements qui semblaient plus litigieux ont été battus.

Preuve que les débats ont été âpres : plusieurs militants sont venus au micro pour s’opposer à une « motion de félicitations pour la tournée des régions ».

Le débat sur la déclaration de Saguenay a débuté samedi, en faveur de la direction de QS et du virage « pragmatique » de Gabriel Nadeau-Dubois. Les premiers amendements la dénaturant y ont été rejetés.

PHOTO TOM CORE, LE QUOTIDIEN Des interventions d’une durée maximale de deux minutes ont été accordées aux membres désireux de se prononcer sur les amendements proposés.

L’un des opposants, le militant de longue date André Frappier, s’objectait. Des points de la Déclaration de Saguenay, élément phare du virage « pragmatique », entrent en contradiction avec son programme, notamment concernant le rôle de l’industrie forestière, a-t-il déploré.

M. Frappier souhaitait donc user d’un « point d’ordre » qui aurait empêché l’aile parlementaire d’utiliser cette déclaration comme outil politique pour la transformer en simple « rapport ». L’ex-co-porte-parole par intérim de Québec solidaire est revenu sur sa manœuvre. « On va travailler ensemble », a-t-il lancé au micro, avant d’être chaudement applaudi.

Les amendements demandant la nationalisation du logement et de la filière batterie ont été largement battus. « C’est énormément d’argent », a plaidé au micro le député Haroun Bouazzi.

Pas question non plus d’exclure l’industrie forestière ou de biffer le passage sur l’importance des « emplois de qualité liés à l’exploitation des ressources naturelles ». « L’industrie, ce n’est pas juste les grands, ce sont les petits entrepreneurs généraux qui font de la plantation et du reboisement », a noté une militante de Charlevoix.

Programme politique

Plus tard en journée, les délégués doivent se pencher sur la nécessité d’élaguer le programme politique de Québec solidaire, une autre étape du virage du parti. La question du monopole de l’UPA pourra y être de nouveau discutée.

Pour sortir son parti du plafonnement auquel il est confronté, alors que les indicateurs ne pointent pas vers une amélioration des intentions de vote et que QS a obtenu moins de votes en 2022 qu’en 2018, Gabriel Nadeau-Dubois propose trois priorités à ses membres.

Le 1er mai, alors que son parti était en crise à la suite de la démission d’Émilise Lessard-Therrien, Gabriel Nadeau-Dubois a expliqué le virage « pragmatique » de Québec solidaire pour être capable de devenir un parti de gouvernement. La déclaration de Saguenay, issue d’une tournée des régions, était un premier pas.

Le co-porte-parole proposait également de revoir de fond en comble le programme politique de Québec solidaire, puis de revoir la structure du parti, mise sur pied à une époque où les solidaires avaient peu ou pas d’élus au Parlement.