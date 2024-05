(Saint-Hyacinthe) Les militants caquistes tempèrent une proposition de l’aile jeunesse en se limitant à réclamer une commission parlementaire pour étudier l’instauration d’une majorité numérique afin d’accéder aux réseaux sociaux.

Peu de temps après l’adoption d’une proposition en ce sens au conseil général de son parti, le premier ministre François Legault a envoyé une lettre aux chefs des partis de l’opposition pour leur proposer la création d’une « commission parlementaire spéciale transpartisane sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes ».

Après un long débat au conseil général de la Coalition avenir Québec (CAQ) samedi, les militants caquistes ont adopté une proposition diluant celle soumise par la commission jeunesse.

Cette dernière voulait que le parti se prononce pour « l’instauration d’une majorité numérique à 16 ans pour l’ouverture d’un compte sur les réseaux sociaux, ainsi qu’une vérification rigoureuse pour accéder aux sites réservés aux personnes majeures ».

Parmi les personnes qui ont pris la parole, la députée Isabelle Lecours s’est prononcée contre la proposition, rappelant que « les personnes peuvent aller voir un médecin à partir de 14 ans sans l’approbation de leur parent ». Opposé lui aussi à la proposition, un militant de Charlevoix–Côte-de-Beaupré a plaidé que « le gouvernement a toujours dit qu’on ne se mêlera pas de ce qui se passe dans les chambres à coucher » et que « la première éducation » doit se faire à la maison. « Il y a une responsabilité des parents qui se perd et l’État en prend beaucoup », a déploré une autre caquiste, plaidant que l’enjeu « relève des familles ».

Une partisane de la proposition a affirmé qu’une majorité numérique est nécessaire « minimiser les harcèlements » qui affectent la santé mentale des jeunes. Une représentante de la Commission de la relève de la CAQ a plaidé que « les réseaux sociaux ont beaucoup plus de conséquences négatives que de conséquences positives ». « Les données montrent que la détresse augmente chez les jeunes », a-t-elle ajouté. « C’est le temps de reprendre le contrôle. »

La proposition a été amendée par la suite pour que le parti réclame plutôt une commission parlementaire pour étudier l’idée, sans proposer une limite d’âge. « On ne met pas complètement à l’eau l’idée d’une majorité numérique, elle serait étudiée au préalable », a affirmé une militante.

Cette proposition amendée, qui a été largement appuyée, se lit ainsi : « La Coalition avenir Québec propose de demander au gouvernement d’étudier en commission parlementaire l’instauration d’une majorité numérique pour les personnes mineures à un âge à être déterminé pour l’ouverture d’un compte sur les réseaux sociaux, ainsi qu’une vérification rigoureuse pour accéder aux sites réservés aux personnes majeures ».

Les jeunes caquistes se sont montrés satisfaits de l’adoption de cette proposition même si elle est plus nuancée que celle qu’ils ont proposée.

« Je suis extrêmement fier de la relève du parti, d’avoir fait des propositions les plus débattues que j’ai jamais vues à la CAQ », a lancé le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, lors d’une intervention au micro juste avant le vote final. « Ici, on a quelque chose qui va nourrir notre prochaine stratégie » sur l’utilisation des écrans et la santé des jeunes.