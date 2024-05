Majorité numérique à 16 ans Les réseaux sociaux sont des « pushers virtuels », dit Legault

(Saint-Hyacinthe) Après avoir tourné l’idée en ridicule, le premier ministre François Legault se dit « ouvert » à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans, tout en soulignant qu’il y a des « pour » et des « contre ». Une chose est sûre pour lui : les TikTok et autres Instagram, « c’est un peu comme si c’était des pushers virtuels » qui rendent les jeunes dépendants et nuisent à leur santé mentale.