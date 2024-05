(Québec) Après avoir admis que sa nouvelle loi sur l’habitation n’était pas suffisante, la ministre France-Élaine Duranceau dépose un deuxième projet de loi, qui vient imposer un moratoire de trois ans sur les évictions.

La ministre de l’Habitation a déposé mercredi le projet de loi 65 qui vise à limiter le droit d’éviction des locateurs et renforcer la protection des locataires aînés.

« Ce projet de loi interdit, pour une période de trois ans, au locateur d’un logement d’en évincer le locataire pour subdiviser le logement, l’agrandir substantiellement ou en changer l’affectation ». Cependant, il sera encore possible pour un locateur qui voudrait reprendre le logement pour sa famille de le faire.

Il faut noter que les avis d’éviction et de reprise qui ont été envoyés par les propriétaires avant le dépôt du projet de loi ne seront pas couverts par le moratoire. Les effets seront donc limités pour le 1er juillet 2024.

Pour ce qui est de la période entre le dépôt du projet de loi et la sanction, les processus réguliers s’appliquent. Par exemple, une éviction pourrait survenir si le locataire accepte ou si le locateur entreprend des recours devant le Tribunal administratif du logement (TAL). En ce sens, le gouvernement Legault voudra faire adopter le texte législatif le plus rapidement possible d’ici la fin de la session, le 7 juin.

Le texte législatif répond aussi en partie aux doléances de Québec solidaire qui talonnait le gouvernement pour qu’il élargisse la « loi Françoise David » pour mieux protéger les aînés contre les évictions.

En effet, le projet de loi fait passer l’âge admissible à 65 ans, comme le demandait la formation de gauche. On viendra alors modifier le Code civil. Québec veut aussi hausser le revenu maximal à 125 % du revenu d’admissibilité pour un accès au logement à loyer modique. On estime que ces deux mesures permettront de protéger 24 000 ménages supplémentaires.

Mardi, Mme Duranceau a admis que sa loi sur l’habitation (projet de loi 31) n’apportait pas « d’effets immédiats » sur les locataires. Elle a indiqué que son objectif est « de faire en sorte que les Québécois vont passer à travers la crise du logement d’une manière plus humaine. »

Il s’agit d’un changement de cap pour la ministre. Le gouvernement Legault a accepté l’hiver dernier d’appeler le projet de loi de Québec solidaire visant l’élargissement de la « loi Françoise David », qui précise qu’un aîné de plus de 70 ans avec un revenu très faible et qui habite son logement depuis plus de 10 ans ne peut être évincé.

Il est peu fréquent que le gouvernement appelle les projets de loi de l’opposition. Dans ce cas-ci, cela avait été négocié en échange du recours au bâillon pour l’adoption de la réforme en santé de Christian Dubé, en décembre. Malgré ce geste, Mme Duranceau avait démontré peu d’ouverture à aller plus loin, assurant que sa loi faisait le travail.