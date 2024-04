(Ottawa) Déterminé de faire du programme de rachat d’armes une réussite, le gouvernement Trudeau cherche à collaborer avec d’autres partenaires que Postes Canada pour recueillir les armes bannies, a indiqué Justin Trudeau.

Le premier ministre a indirectement confirmé mardi le reportage de Radio-Canada sur le refus de la société d’État d’assurer la récupération des armes prohibées depuis 2020.

« On est en train de regarder et de travailler avec différents partenaires, dont différents services de courrier, différentes institutions », a-t-il signalé en point de presse en marge d’une annonce budgétaire à Saskatoon.

Il faut « s’assurer que ces gens qui ont ces armes soient compensés », car « ils sont peut-être très impatients d’avoir de l’argent pour aller s’acheter un nouveau fusil de chasse ou une arme parfaitement légale », a-t-il dit.

Au cabinet du ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, on a assuré que le fédéral gardait le cap sur le lancement du Programme de rachat des armes à feu de type militaire.

« Toutes les options sont sur la table, pour trouver les options les plus efficaces et les plus sécuritaires pour le programme », a-t-on déclaré dans un courriel.

« Soyons clairs : ce sont des armes faites pour tuer des gens. La sûreté et la sécurité des Canadiens seront toujours notre priorité absolue », a-t-on complété.

Selon les informations de Radio-Canada, des raisons de sécurité sont derrière le refus de Postes Canada de recueillir ces armes.

On craint des conflits entre les employés et les détenteurs d’armes à feu, notamment ceux qui contestent la confiscation de leur arme, toujours d’après le diffuseur public.

Le groupe PolySeSouvient s’est dit « profondément déçu » du refus de Postes Canada, qui possède pourtant une expérience en matière de transport sécurisé, y compris la livraison d’armes à feu, note-t-on.

« Conséquemment, il est inacceptable que Postes Canada ne fournisse pas son expertise au gouvernement fédéral », a déploré la porte-parole Nathalie Provost par voie de communiqué.

La société d’État n’a pas encore fourni d’explications sur cette affaire.

Les libéraux ont promis un programme de rachat d’armes prohibées lors des campagnes électorales de 2019 et de 2021.

Ils espèrent que celui-ci soit en vigueur avant la fin de leur mandat, prévu en 2025.