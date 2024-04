(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau condamne des slogans entendus lors d’une manifestation samedi sur la colline du Parlement, au cours de laquelle un participant s’est ouvertement réjoui de la violente attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier.

Dylan Robertson La Presse Canadienne

M. Trudeau et le chef conservateur, Pierre Poilievre, affirment tous deux que de tels commentaires sont inacceptables.

Lors de la manifestation de samedi, qui a eu lieu plus de six mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, on voyait les habituels drapeaux palestiniens et pancartes appelant à la fin de l’occupation israélienne des territoires palestiniens.

Mais dans une vidéo publiée en ligne, on entend un homme faire l’éloge de l’attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas et ses groupes affiliés, qui a tué 1200 personnes en Israël.

Dans un message sur le réseau social X, dimanche, M. Trudeau a qualifié certains discours d’« inadmissibles » et d’« intimidation haineuse ».

La police d’Ottawa n’a pas immédiatement répondu lorsqu’on lui a demandé si elle enquêtait sur la manifestation.

« Nos attaques de résistance sont la preuve que nous sommes presque libres, peut-on entendre un homme dire dans la vidéo de la manifestation. Le 7 octobre est la preuve que nous sommes presque libres. Vive le 7 octobre, vive la résistance, vive l’Intifada, vive toute forme de résistance. »

Le premier ministre a écrit dimanche qu’il y avait « une différence entre les manifestations pacifiques et l’intimidation haineuse ».

« Il est inadmissible de glorifier les actes de violence antisémite, notamment les meurtres, que le Hamas a commis le 7 octobre. Ce genre de discours n’a pas sa place au Canada. Absolument pas », a indiqué M. Trudeau.

M. Poilievre a lui aussi dénoncé les messages « malveillants » observés samedi. « Je condamne ces chants antisémites progénocides », a déclaré le chef conservateur.