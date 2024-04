(Québec) La ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau – tout comme la vaste majorité de ses collègues caquistes – a voté pour une motion de Québec solidaire (QS) demandant notamment aux quatre partis politiques représentés à l’Assemblée nationale de collaborer pour mieux protéger les locataires aînés vulnérables contre les évictions.

Thomas Laberge La Presse Canadienne

Cette initiative de la députée solidaire Christine Labrie s’inscrit dans la foulée de son projet de loi visant à élargir la loi Françoise David afin de limiter les expulsions des aînés de leur logement.

« Ça me donne espoir que nous travaillerons main dans la main pour une adoption rapide de mon projet de loi. J’ai très hâte de travailler avec la ministre Duranceau et mon collègue Andrés Fontecilla pour mieux protéger les locataires aînés des évictions », a indiqué Mme Labrie après l’adoption de sa motion.

Les 107 députés présents au Salon bleu ont voté en faveur de la motion.

Changement de ton

Depuis cette semaine, on assiste à un changement de ton du côté de la Coalition avenir Québec (CAQ) concernant le projet de loi solidaire. Il y a deux semaines, bien que le gouvernement ait accepté d’appeler la pièce législative, il a montré bien peu d’enthousiasme à la faire adopter.

Le 28 mars dernier, durant le débat sur le principe du projet de loi, France-Élaine Duranceau a notamment affirmé que la première mouture de la loi Françoise David avait provoqué des effets pervers, tout en admettant qu’il s’agissait d’une « bonne mesure ». Selon elle, des propriétaires sont hésitants à accepter des locataires aînés.

Or, mardi, dans un message sur le réseau social X, le premier ministre François Legault s’est dit « ouvert » à regarder comment « mieux protéger les aînés des impacts de la crise du logement ».

Lors de cette même journée, la ministre Duranceau a indiqué : « On a toujours dit qu’on était ouvert à discuter et à réfléchir pour s’assurer d’avoir la bonne politique publique pour aider les gens. »

Le premier ministre a d’ailleurs indiqué que la ministre de l’Habitation allait rencontrer Christine Labrie dans les prochains jours.

La loi Françoise David, qui a été adoptée en 2016, stipule qu’un aîné de plus de 70 ans avec un revenu très faible qui habite son logement depuis plus de 10 ans ne peut être évincé. L’objectif du nouveau projet de loi solidaire est d’élargir les critères afin d’inclure notamment les personnes de 65 ans et plus qui vivent dans leur logement depuis au moins cinq ans.