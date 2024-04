(Montréal) En réponse à la crise qui frappe actuellement le secteur agricole au Québec, Québec solidaire (QS) demande au gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) de créer un fonds d’urgence pour les agriculteurs en prévision de la saison des récoltes.

La Presse Canadienne

À la fin du mois de mars, le premier ministre François Legault a qualifié de « crise » les difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs, et promis de les aider davantage. Toutefois, selon le co-porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, le gouvernement doit agir plus rapidement.

« On ne peut pas attendre le prochain budget pour donner un peu d’air aux producteurs agricoles. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de programmes à revoir, et il y a des enjeux qui ne se régleront pas en quelques jours. Mais un geste que le premier ministre doit poser rapidement, c’est de débloquer un fonds d’urgence pour donner une aide financière immédiate aux producteurs agricoles qui en ont besoin, parce que la dernière saison a été catastrophique, et que 2024 s’annonce difficile aussi », a-t-il détaillé, en entrevue.

Plusieurs manifestations d’agriculteurs ont eu lieu dans différentes régions de la province au cours des dernières semaines. Vendredi, la Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Montérégie a tenu une manifestation à Saint-Jean-sur-Richelieu, où plus d’une centaine de tracteurs ont circulé dans les rues. M. Nadeau-Dubois était sur les lieux.

« J’ai fait pas mal de manifestations dans ma vie, mais je n’ai jamais vu autant de détresse dans une manifestation, (ce que) j’ai vu vendredi, a-t-il raconté. Je n’ai jamais vu ça dans une manifestation des hommes de 40, 50 ans, devoir interrompre leur discours parce qu’ils commencent à pleurer. »

Le co-porte-parole de QS estime que le montant du fonds d’urgence doit être déterminé en discussion avec les producteurs agricoles. Il estime que le montant consacré à l’agriculture dans le dernier budget du gouvernement est cependant insuffisant.

« Les producteurs agricoles sont frappés de plein fouet par les changements climatiques, et ce sont un peu les canaris dans la mine. C’est le premier secteur de l’économie à être frappé aussi fortement, mais progressivement, ce sont tous les secteurs de l’économie qui vont finir par être frappés », a affirmé M. Nadeau-Dubois.

La Fédération de l’UPA de la Montérégie prévoit tenir une nouvelle manifestation mercredi à Vaudreuil-Dorion, et une autre vendredi sur le site de l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe.