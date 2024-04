« On en a plein notre casque »

Après Rimouski, Alma et La Malbaie, des centaines de tracteurs ont défilé en convoi dans les rues de Saint-Jean-sur-Richelieu vendredi. Au cœur du ras-le-bol des agriculteurs : la difficulté à joindre les deux bouts, l’ampleur de la paperasse exigée par le gouvernement et la compétition inégale avec les produits de l’étranger qui ne sont pas soumis aux mêmes normes sociales et environnementales.

« On en a plein notre casque », a déclaré Jérémie Letellier, président de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Montérégie lors d’un discours.

« Ce qu’il se passe ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce n’est pas une finalité, c’est un commencement. Les manifestations comme aujourd’hui, il va y en avoir partout sur le territoire au cours des prochaines semaines […] Et si, malgré tout, on n’est pas capables de se faire comprendre au cours des prochaines semaines, on va monter à Québec pour se faire comprendre », a-t-il prévenu.

Cette manifestation survient une semaine après que le premier ministre du Québec, François Legault ait admis qu’il y a actuellement une « crise » en agriculture.

L’année 2023 a été très difficile pour les agriculteurs : l’industrie du porc traverse une tempête sans précédent, les producteurs maraîchers peinent à se relever des inondations survenues dans leurs champs et les producteurs de foin de l’Abitibi ont été affligés par une sécheresse.

Malgré des compensations historiques en assurance-récolte, des associations de producteurs estiment que leurs membres ont été compensés très loin en deçà de leurs pertes réelles.

La hausse des taux d’intérêt et celle du prix des intrants comme les engrais ou les carburants font aussi mal aux producteurs.

« On semble rendus à un point que si le gouvernement nous entend, il ne semble pas nous comprendre », a déclaré Stéphanie Levasseur, deuxième vice-présidente de l’UPA.

« Même les gens au gouvernement mangent trois fois par jour et ils semblent souvent oublier que c’est grâce à nous. On a besoin d’un environnement d’affaires qui nous permet de nous développer, d’être résilients et de nous adapter aux changements climatiques. Tout ça, sans qu’on ait besoin de passer 40 heures par semaine dans le bureau à remplir de la paperasse en plus de nos tâches dans le champ », a-t-elle ajouté.

« Conversation nationale »

Plusieurs politiciens ont pris part au rassemblement qui a suivi le défilé de tracteurs. La vice-première ministre Geneviève Guilbault est montée sur scène pour s’adresser au parterre de producteurs. Elle a souligné avoir annulé à la dernière minute une annonce prévue dans la région pour assister au rassemblement.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La vice-première ministre du Québec et la députée d’Iberville Audrey Bogemans ont discuté avec des agriculteurs présents à la manifestation.

« La mobilisation qui s’organise ici, aujourd’hui, et qui s’est faite dans d’autres régions dans les autres semaines on la salue. On comprend tout à fait qu’on a besoin d’avoir ce que j’appellerais une conversation nationale sur ce domaine-là, qui oui, est un secteur économique, mais qui est un secteur littéralement identitaire pour nous au Québec. L’autonomie alimentaire, le secteur agricole, ça nous renvoie à notre identité comme nation, ça nous renvoie à notre terroir donc c’est important pour nous d’être ici, de venir écouter », a-t-elle expliqué lors d’une mêlée de presse.

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois et le député libéral André Fortin ont aussi pris le micro.

Dans la foule, plusieurs agriculteurs sondés ont dit avoir du mal à digérer que leurs revenus baissent alors que les grandes bannières font des profits records. D’autres ont dit s’inquiéter pour l’avenir de la relève.

« Mon garçon étudie en agriculture et ils ont de la misère à avoir des inscriptions. Les jeunes sont découragés par la lourdeur bureaucratique et par le métier qui devient de moins en moins attrayant au niveau économique et social », a raconté le producteur Werner Van Hyfte.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Werner Van Hyfte et son fils Denis.

« Quand tu vois ton père qui ne s’en sort pas, ça ne te tente pas de continuer là-dedans, quand c’est des journées qui ne finissent plus à tous les jours sans arrêt, ça ne te tente pas de reprendre la ferme et d’aller t’investir là-dedans pour en fin de ligne avoir un gagne-pain qui n’en vaut pas la peine », a ajouté son fils Denis.

« Ça devient une vocation, c’est sûr qu’on ne le fait pas pour l’argent », a renchéri son père.