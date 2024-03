Réforme du droit de la famille Québec veut créer « l’union parentale » pour les conjoints de fait avec enfants

Si vous êtes en union libre avec votre conjoint de fait et que vous prévoyez avoir un enfant dans un avenir prévisible, ou bien de concrétiser un projet d’adoption, lisez bien ceci. Québec a déposé mercredi un nouveau volet de sa réforme très attendue et longuement réclamée du droit de la famille, dans laquelle il crée un nouveau régime d’« union parentale » qui vous concerne et qui prévoit de nouveaux droits et obligations, à moins de vous en exclure.