(Québec) Ce n’est pas une crise, mais un problème de normes qui frappe le monde agricole québécois.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

C’est ce qu’a laissé entendre le premier ministre François Legault, mercredi, talonné par l’opposition officielle.

Les agriculteurs ont manifesté dans plusieurs régions du Québec au cours des dernières semaines pour exprimer leur ras-le-bol, causé notamment par la chute désastreuse de leurs revenus.

En mêlée de presse la semaine dernière, le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, avait évité avec soin de qualifier la situation actuelle de crise, mais mercredi, l’opposition libérale est revenue à la charge.

À la période de questions, le chef libéral Marc Tanguay a fait valoir qu’il y a de multiples causes qui expliquent la détresse des agriculteurs et reconnaître ces causes équivaut à reconnaître la crise.

Mais en réponse, M. Legault a affirmé que le problème principal tire son origine des normes environnementales qui sont plus élevées au Québec, comme le lui ont dit les producteurs maraîchers récemment.