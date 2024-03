(Ottawa) Après les associés de GC Strategies, c’est au tour du fondateur de Dalian Enterprises inc. de contester les chiffres de la vérificatrice générale. David Yeo a affirmé que sa firme avait reçu 4,9 millions de contrats pour ArriveCAN et non 7,9 millions comme l’avait écrit Karen Hogan dans son rapport dévastateur sur les dépassements de coûts de l’application. Il a refusé de dire à combien s’est élevée sa commission et a affirmé qu’il n’avait déposé aucune somme dans ses comptes dans des paradis fiscaux.

« J’ai lu le rapport », a-t-il dit prenant soin de montrer à la caméra la version papier qu’il a annotée lors de son témoignage par vidéoconférence mardi après-midi au comité des comptes publics de la Chambre des communes.

C’est la première fois qu’il prend la parole publiquement depuis qu’il fait l’objet d’une controverse. La firme qu’il a fondée, Dalian Enterprises inc., est celle qui a obtenu l’une des plus grosses sommes pour le développement d’ArriveCAN, après GC Strategies.

L’un des associés de GC Strategies, Darren Anthony, avait semé l’incrédulité et même suscité des rires parmi les députés lorsqu’il avait avoué la semaine dernière ne pas avoir lu le rapport de la vérificatrice générale qui mettait en cause son entreprise.

M. Yeo a affirmé avoir fait 1,6 million par année durant trois ans pour un total de 4,9 millions sur le contrat qui l’a amené à travailler sur ArriveCAN. Son rôle était de trouver du personnel spécialisé en technologies de l’information pour leur sous-contracter le travail.

PHOTO TIRÉE DU PROFIL LINKEDIN DE DAVID YEO David Yeo, président de Dalian

Le bureau de la vérificatrice générale a maintenu son estimation de 7,9 millions mardi.

Questionné sur les sociétés qu’il a ouvertes dans les paradis fiscaux, M. Yeo a soutenu l’avoir fait avant un séjour en Afghanistan pour travailler comme contractuel pour la Défense nationale et n’y avoir déposé aucune somme.

« La Presse a sorti ses fausses nouvelles », a-t-il dit.

La Presse avait révélé le mois dernier que M. Yeo avait ouvert deux sociétés dans des paradis fiscaux depuis 2011, une pratique qui n’est pas illégale, mais qui constitue un drapeau rouge, selon les experts.

En début de témoignage, M. Yeo a affirmé que « malheureusement, aucun média n’avait contacté Dalian » avant de rapporter sa suspension de son poste de fonctionnaire à la Défense nationale à la fin du mois de février. Il travaillait à la fois comme consultant pour le ministère. Il a indiqué avoir quitté son emploi de fonctionnaire récemment après seulement 168 jours en poste.

La Presse avait pourtant tenté de joindre M. Yeo et Dalian à de multiples reprises avant de publier l’article sur ses sociétés dans des paradis fiscaux, puis les jours et les semaines suivants. M. Yeo n’avait alors répondu à aucune des questions envoyées par La Presse à son cellulaire, à son courriel professionnel et à l’adresse générale de Dalian concernant ses activités offshsore.

Une réceptionniste travaillant à la fois pour Mad Ads Interactive et pour Dalian, avait confirmé de vive voix à La Presse lui avoir transmis les courriels. La Presse est également allée en personne au bureau que Dalian partage avec Coradix au centre-ville d’Ottawa et à la résidence de M. Yeo.

« Votre réponse est hallucinante », s’est exclamée la députée du Bloc québécois, Nathalie Sinclair-Desgagné.

« Peut-être que les médias ont bêtement supposé que ce que vous aviez dit au Parlement le 31 octobre était la vérité », a fait valoir avec ironie le député conservateur Garnett Genuis.

Lors de son témoignage au comité des opérations gouvernementales en octobre 2023 sur sa participation au développement d’ArriveCAN, M. Yeo se présentait toujours comme président de Dalian. Il n’avait alors fait aucune mention de son nouveau poste de fonctionnaire à la Défense nationale ni des mesures mises en place pour éviter tout conflit d’intérêts. Il s’est retiré comme administrateur de Dalian au début du mois de mars après avoir été suspendu par le ministère de la Défense nationale.

Ce changement a déclenché un deuxième audit de la part du ministère des Services aux Autochtones sur l’admissibilité de l’entreprise aux contrats réservés aux entrepreneurs issus des Premières Nations. Les entreprises inscrites au Répertoire des entreprises autochtones doivent prouver que leurs propriétaires ont le contrôle majoritaire en plus de démontrer qu’ils sont membres d’une Première Nation ou font partie des peuples Inuit ou Métis et qu’ils résident au Canada pour avoir accès au milliard de dollars en contrats fédéraux qui leur sont réservés annuellement.

M. Yeo est membre de la Première Nation d’Alderville, en Ontario, une information confirmée à La Presse par le chef de la communauté.

L’entrepreneur, qui a servi des années dans les Forces armées canadiennes, s’est présenté avec ses quatre médailles militaires à la boutonnière pour son témoignage. Un certificat reconnaissant son travail en Afghanistan était bien visible derrière lui.

Sa candidature pour le Parti populaire du Canada lors de l’élection fédérale de 2021 a également été soulevée par les élus. M. Yeo a indiqué qu’il était désormais membre du Parti conservateur du Canada et est allé jusqu’à montrer à la caméra une carte pour le prouver. Celle-ci s’est avérée être une carte de donateur et non une carte de membre que les députés conservateurs présents dans la salle, incluant le président du comité, se sont empressés de souligner.

Il a indiqué ne pas avoir été contacté par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui a ouvert une enquête dans la foulée d’allégations soulevées par la firme montréalaise Botler AI. Les dirigeants de Botler AI avaient accusé Dalian d’avoir utilisé leur identité à leur insu et sans leur consentement dans une stratégie de « passation de contrat avec des entreprises fantômes » entre GC Strategies, Dalian et Coradix dans le cadre d’un projet non lié à ArriveCAN. En d’autres mots, Dalian et Coradix sous-traitaient le travail à GC Strategies qui, à son tour, le sous-traitait à Botler AI. Des déclarations « irrationnelles », selon M. Yeo.

D’autres témoignages sont attendus cette semaine dans la foulée du scandale d’ArriveCAN. Trois hauts fonctionnaires du ministère de la Défense nationale devront expliquer jeudi au comité des comptes publics comment M. Yeo a pu être embauché comme fonctionnaire alors que son entreprise effectuait déjà du travail de contractuel. La veille, le comité des opérations gouvernementales entendra le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos.

Avec Vincent Larouche, La Presse