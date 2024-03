Rapatriement des pouvoirs en immigration Legault soupèse ses « options » si Trudeau dit non

(Québec) En plus d’une baisse du nombre de demandeurs d’asile et d’immigrants temporaires, François Legault demandera officiellement à Justin Trudeau le rapatriement des pleins pouvoirs en immigration au cours de leur rencontre vendredi. Et si la réponse est non, « on va évaluer nos options, et il y a des options qui se présentent », a soutenu le premier ministre du Québec.