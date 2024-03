(Ottawa) Le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement a transféré à son tour des informations sur GC Strategies à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) après avoir mené sa propre enquête sur les allégations entourant cette entreprise au cœur du fiasco financier d’ArriveCAN. La firme vient de perdre sa cote de sécurité du gouvernement et est donc exclue de tous les contrats fédéraux.

Le fait que GC Strategies a participé à l’élaboration des critères d’un appel d’offres qu’elle a ensuite obtenu sans aucune concurrence a soulevé un drapeau rouge.

Cette information avait été dévoilée il y a quelques semaines dans un rapport dévastateur de la vérificatrice générale sur l’explosion des coûts de cette application utilisée dans les aéroports du Canada durant la pandémie. La première version avait coûté 80 000 $, mais le projet a fini par coûter près de 60 millions aux contribuables.

« On a trouvé suffisamment d’éléments de preuves pour établir que l’un des dirigeants principaux de GC Strategies n’était plus en conformité avec le programme de sécurité des contrats », a indiqué jeudi la sous-ministre adjointe de la Direction générale de la surveillance du ministère des Services publics et de l’Approvisionnement.

La firme, qui compte seulement deux associés, est celle qui a obtenu la plus grande part des contrats accordés par l’Agence des services frontaliers (ASFC) pour ArriveCAN, soit 19,1 millions selon les estimations de la vérificatrice générale.

La GRC a déjà ouvert une enquête après que l’ASFC lui eut transmis des informations à la suite de sa propre enquête interne. Deux fonctionnaires, Cameron MacDonald et Antonio Utano, ont été suspendus. Ils estiment avoir été victimes de représailles.

Les hauts fonctionnaires de SPAC témoignaient au comité des comptes publics de la Chambre des communes qui tente de faire la lumière sur les dépassements de coûts d’ArriveCAN.

La décision de retirer la cote de sécurité d’une entreprise « n’est pas prise à la légère », a affirmé le sous-ministre adjoint de la Direction générale des programmes de l’approvisionnement de SPAC, Dominic Laporte. Dans le cas de GC Strategies, c’est « la somme des allégations en non-conformité » et le résultat de l’enquête interne qui ont poussé le Ministère la prendre.

Dalian Enterprises inc., qui a reçu 8 millions pour ArriveCAN, soit la deuxième plus grosse somme, a également perdu sa cote de sécurité après que le gouvernement eut découvert la semaine dernière que son président et fondateur, David Yeo, travaillait à la fois comme fonctionnaire à temps plein et comme consultant.

PHOTO MYLÈNE CRÊTE, LA PRESSE Une partie des bureaux autrefois occupés par Dalian Enterprises au centre-ville d’Ottawa sont à vendre.

« C’est une situation très inhabituelle », a reconnu la sous-ministre de SPAC, Ariane Reza. Elle a ajouté avoir téléphoné au commissaire de la GRC après l’avoir appris et avoir sévi rapidement. Au cours de la dernière année, seulement cinq fonctionnaires ont été congédiés pour avoir contrevenu au Code de valeurs et d’éthique du secteur public.

M. Yeo a également été suspendu de son poste à la Défense nationale, le temps que ce ministère mène une enquête sur cette situation. Mme Reza a indiqué qu’il revient aux fonctionnaires de dévoiler tout conflit d’intérêts à leurs supérieurs.

La Presse avait révélé la semaine dernière qu’il détenait depuis 2011 des comptes dans des paradis fiscaux. Son entreprise, Dalian, fait l’objet d’un audit puisqu’elle est inscrite en coentreprise avec la firme Coradix Technology Consulting au Répertoire des entreprises autochtones du gouvernement fédéral. M. Yeo est membre de la Première Nation d’Alderville, en Ontario. Une partie des bureaux autrefois occupés par Dalian Enterprises au centre-ville d’Ottawa sont à vendre.

Ottawa s’est donné pour objectif d’accorder annuellement au moins 5 % de la valeur totale de tous les contrats gouvernementaux à des entreprises autochtones, soit l’équivalent de la proportion de la population autochtone au pays. Cela représente environ 1 milliard par année. Ce programme fait également l’objet d’une révision du ministère des Services aux Autochtones dans la foulée du scandale ArriveCAN.

Les contrats de Coradix ont récemment été suspendus, mais elle conserve sa cote de sécurité pour l’instant. Cela signifie qu’elle ne pourra plus soumissionner aux appels d’offres supervisés par SPAC jusqu’à nouvel ordre, mais elle pourrait continuer d’obtenir des contrats de plus petite envergure, pour lesquels les ministères ou agences n’ont pas besoin de l’approbation de ce ministère.