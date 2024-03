L’intention exprimée par le gouvernement Trudeau de poursuivre sa contestation de la Loi sur la laïcité de l’État devant la Cour suprême relève du « manque de respect » à l’égard des Québécois, selon le premier ministre François Legault.

Le chef de la Coalition avenir Québec a été appelé à s’exprimer sur le sujet pour une deuxième journée consécutive, au lendemain du verdict de la Cour d’appel en faveur de la pièce législative.

Dans un jugement de plus de 300 pages, le plus haut tribunal au Québec a confirmé la validité de la loi 21 et l’interdiction du port de signes religieux par certains employés de l’État qu’elle décrète en plus de l’étendre aux commissions scolaires anglophones qui en avaient été exemptées par la Cour supérieure dans une décision précédente.

Or, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, n’a pas tardé à réitérer son opposition à la loi. « Si et quand l’enjeu [se retrouvera] à la Cour suprême, nous allons intervenir en tant que gouvernement fédéral pour protéger et soutenir la Charte des droits et libertés canadiennes », a-t-il déclaré.

Pour le premier ministre du Québec, François Legault, il s’agit d’un « manque de respect » à l’égard des Québécois chez qui il y aurait un « consensus » envers la loi.

« Il y a une majorité de Québécois qui sont d’accord avec la loi 21 (terme fréquemment utilisé pour désigner la Loi sur la laïcité de l’État) donc ce serait un manque de respect du gouvernement fédéral de contester la loi 21 », a-t-il déclaré, lors d’une mêlée de presse à Châteauguay, vendredi.

Peu après la publication du jugement de la Cour d’appel, jeudi, François Legault avait souligné qu’il s’agissait d’une « belle victoire pour la nation québécoise ». Il avait alors déclarait qu’il utiliserait la clause dérogatoire aussi longtemps qu’il le faudra « pour que le Canada reconnaisse les choix » du Québec.