(Québec) Un conseiller de l’opposition accuse un élu de l’équipe de Bruno Marchand de l’avoir intimidé il y a deux semaines dans les couloirs de l’hôtel de ville de Québec, en l’enguirlandant puis en lui donnant notamment un coup de torse.

« Si on tolère ça, c’est quoi la prochaine étape ? Où on s’en va ? Là c’est un coup de chest, la prochaine fois ce sera quoi ? Un coup de poing ? », s’est demandé en conférence de presse jeudi le conseiller du district de la Chute-Montmorency-Seigneurial, Stevens Mélançon.

L’équipe du maire Marchand doit réagir en après-midi. Mais cet accrochage est le dernier en date qui témoigne d’une dégradation du climat entre les élus municipaux dans la capitale.

Le directeur général de la Ville a d’ailleurs convoqué des représentants des quatre partis politiques représentés au conseil à une réunion d’urgence à 15 h jeudi « afin de faire le point sur la sécurité et le climat de travail au sein des équipes politiques à l’hôtel de ville ».

La veille, mercredi, une autre élue de l’opposition avait dénoncé un climat toxique à l’hôtel de ville. Alicia Despins a même déposé une plainte à la Commission municipale du Québec. Elle disait que la goutte qui a fait déborder le vase était pour elle une altercation entre deux élus. Elle faisait référence, sans le détailler, à l’incident qu’a dénoncé jeudi M. Mélançons.

Toute cette affaire serait née de certains commentaires et mentions « j’aime » faites par M. Mélançons sur des statuts Facebook de l’ex d’une conseillère du parti du maire, Québec forte et fière (QFF). Ladite conseillère s’en est plaint et M. Mélançons aurait décidé de supprimer ces mentions « j’aime » et ces commentaires.

Mais selon ce qu’a expliqué aux médias l’élu de l’opposition, le conseiller Steeve Verret, de QFF, l’a abordé à la sortie du conseil municipal du 6 février.

« M. Verret se met à m’intimider verbalement. Il dit Facebook va falloir que ça arrête… Je lui dis écoute si t’es pas capable de prendre la chaleur de la cuisine, entre pas dans la cuisine », a raconté l’élu d’Équipe priorité Québec.

Le ton a monté puis M. Verret lui aurait donné un coup de torse. « C’est exactement chester. Il m’est entré dedans à deux pouces du visage. J’ai dit ça, c’est de l’intimidation. »

Des excuses demandées au maire

Québec d’abord a fait une demande d’accès à l’information pour obtenir la bande vidéo d’une caméra de l’hôtel de ville. Le parti a aussi demandé une lettre d’excuses de M. Verret, pour enterrer l’affaire et passer à autre chose. La lettre d’excuse n’est jamais venue et la deuxième opposition a donc choisi de déballer l’affaire jeudi.

« Ce comportement a été cautionné par le cabinet de Bruno Marchand, parce que la lettre d’excuse n’est jamais venue », accuse M. Mélançon.

Son chef, Patrick Paquet, demande des excuses du maire de Québec. « Ce sont eux qui se vantent de faire de la politique autrement, mais ils font de la politique pareil comme les autres, ils ne font rien de mieux que les autres, dit-il. On demande d’avoir un décorum, plus de sérieux au conseil municipal. »

M. Paquet a toutefois précisé n’avoir jamais vécu des gestes d’intimidation de la part de Bruno Marchand. « Jamais, jamais. On va mettre ça au clair. »

Les membres de la deuxième opposition ont été questionnés sur leur part de responsabilité dans le climat toxique, que ce soit par des publications sur Facebook ou des déclarations.

Récemment pour dénoncer le prix payé par la Ville pour un évènement organisé par BLEUFEU – qui produit notamment le Festival d’été de Québec – un élu d’Équipe priorité Québec a affirmé que la conjointe d’un de l’administration Marchand travaillait pour BLEUFEU.

« Non, ça, c’est de la politique. De l’intimidation c’est quand tu vas chester un membre du conseil », a répondu le chef d’Équipe priorité Québec. « Ce n’est pas n’importe qui qui peut faire de la politique. Il faut avoir la couenne dure. »