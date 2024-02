(Québec) Le chef du Bloc québécois (BQ), Yves-François Blanchet, assure ne pas être un « adversaire » de la Coalition avenir Québec (CAQ), bien qu’il soit un « allié indéfectible » du Parti québécois (PQ) sur la question de la souveraineté. Et bien que le premier ministre François Legault se soit questionné sur la pertinence du Bloc à Ottawa, M. Blanchet soutient que « personne ne doute de l’utilité » de sa formation politique.

Thomas Laberge et Michel Saba La Presse Canadienne

« Je sais ce que c’est en période de questions lorsque tu t’enflammes. On essaie que ça n’arrive pas, mais ça arrive qu’on se coltaille assez solide », a affirmé Yves-François Blanchet en entrevue avec La Presse Canadienne, mercredi, pour tenter d’expliquer les commentaires du premier ministre caquiste.

Mardi, François Legault a été piqué au vif à la période de questions par le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, qui l’accusait de ne rien faire dans le dossier de l’immigration temporaire.

Dans sa réponse à son homologue du PQ, François Legault a lancé : « À quoi ça sert le Bloc québécois à Ottawa ? Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? »

« C’est dans un affrontement avec Paul St-Pierre Plamondon au Salon bleu, donc entre le gouvernement puis l’opposition. On a été utilisé comme arme par le premier ministre, mais ça ne nous concerne pas. Je pense que personne ne doute de l’utilité du Bloc », a soutenu M. Blanchet.

« Je ne suis pas l’adversaire de la CAQ. Sur l’enjeu de la souveraineté, je suis l’allié indéfectible du PQ. Puis après ça, pour moi, le bonheur, c’est quand, de façon générale, la CAQ puis le PQ sont d’accord, comme sur le principe des enjeux en immigration, comme sur le principe des transferts en santé, comme sur le principe de l’aide médicale à mourir », a ajouté le chef bloquiste.

Un peu plus tôt mercredi, le député péquiste Pascal Bérubé a mis en garde François Legault. « Je veux juste dire que le Bloc est plus populaire que la CAQ et que la CAQ est plus populaire que François Legault. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec François Legault, mais s’il veut se battre contre le Bloc, il va trouver le Bloc sur son chemin en 2026 », a-t-il lancé en point de presse.

Une affirmation que n’a pas voulu commenter Yves-François Blanchet, affirmant seulement que c’était « un conflit normal » entre l’opposition et le gouvernement.

Le PQ, quant à lui, dit avoir été surpris par la déclaration de François Legault. « Je ne sais pas ce qui se passe avec la CAQ, mais ils semblent regarder leurs options pour les prochaines élections fédérales, et s’ils veulent traiter avec “le gros bon sens” de Pierre Poilievre, allez-y, faites-vous un nouvel ami », a ajouté Pascal Bérubé.

« Ça sert à garder Justin Trudeau au pouvoir »

D’ailleurs, au palier fédéral, le chef conservateur n’a pas tardé à récupérer les propos de François Legault. Sur le réseau social X, il a partagé une image du chef du Bloc, Yves-François Blanchet, accompagnée du questionnement du premier ministre caquiste, François Legault.

« Le Bloc, ça sert à garder Trudeau au pouvoir. Ça coûte cher voter Bloc ! » a écrit Pierre Poilievre au-dessus de l’image.

Le chef conservateur en a également fait mention lors d’un point de presse mercredi à Kitchener, en Ontario. « J’ai vu que le premier ministre du Québec a dit : “Ça sert à quoi le Bloc ? Ça sert à quoi le Bloc ?” La réponse : ça sert à garder Justin Trudeau au pouvoir parce que le Bloc appuie les hausses de taxes, les hausses de déficits inflationnistes, les hausses d’impôts et la libération des récidivistes criminels », a-t-il lancé.

Rappelons que François Legault avait appelé à voter pour le Parti conservateur fédéral en 2021. Il n’a pas réitéré cet appui depuis que Pierre Poilievre est à la tête de la formation politique.

Yves-François Blanchet doute que la CAQ appuie de nouveau les conservateurs.