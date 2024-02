2 articles Politique

Puits inactifs La facture de Québec risque de flamber

Pendant que les gazières et pétrolières contestent devant les tribunaux la loi mettant fin à l’exploration et à l’exploitation des hydrocarbures, le coût pour fermer les puits déjà creusés risque d’exploser pour le gouvernement. Pendant ce temps, les efforts du Québec pour boucher les puits orphelins piétinent, et des inquiétudes pour l’environnement se font sentir.