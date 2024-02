Le charbon est considéré comme la source d’électricité la plus sale, produisant plus d’émissions que les autres combustibles fossiles pour produire la même quantité d’électricité.

(Ottawa) Les exportations canadiennes du type de charbon utilisé pour produire de l’électricité ont atteint leur plus haut niveau depuis huit ans en 2022, alors même que les libéraux ont promis de travailler à l’interdiction totale des exportations d’ici à la fin de la décennie.

Mia Rabson La Presse Canadienne

Les libéraux ont fait cette promesse lors des élections de 2021 et elle figurait dans la lettre de mandat du ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, en décembre de la même année.

Au cours de l’année qui a suivi, le Canada a exporté plus de huit millions de tonnes de charbon thermique produit au pays, soit une augmentation de 60 % par rapport à 2021, et plus de huit fois ce qui avait été exporté en 2018.

Cette année-là, les exportations de charbon thermique ont atteint un minimum d’un million de tonnes, avant d’augmenter rapidement, doublant pour atteindre deux millions de tonnes en 2019, près de cinq millions de tonnes en 2020 et 5,5 millions de tonnes en 2021.

La porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière d’environnement, Laurel Collins, affirme que ces chiffres sont tout simplement « choquants ».

Mme Collins présentera mercredi son propre projet de loi d’initiative parlementaire visant à interdire les exportations de charbon thermique. Elle a déclaré lors d’une entrevue qu’elle allait avancer sur la question parce que les libéraux ne l’avaient pas fait.

« C’est vraiment décourageant étant donné l’impact du charbon sur la crise climatique », a soutenu Mme Collins.

Les données sur les exportations ont été fournies à Mme Collins par le gouvernement en réponse à une question inscrite au Feuilleton qu’elle a posée à la Chambre des communes l’automne dernier.

La réponse indique que les 8,23 millions de tonnes de charbon thermique exportées en 2022 produiraient 18 millions de tonnes de gaz à effet de serre. C’est l’équivalent des émissions d’environ quatre millions de véhicules de promenade en un an.

La réponse incluait également un aperçu de la quantité de charbon exportée via le Canada, mais produite ailleurs. La majeure partie vient des États-Unis. Les exportations de charbon via le Canada sont passées de huit millions de tonnes en 2015 à 14 millions de tonnes en 2018, puis à 10 millions en 2022.

Les libéraux ont déjà adopté une politique visant à éliminer progressivement les centrales électriques au charbon au Canada d’ici 2030, à moins qu’elles ne soient équipées d’une technologie permettant de piéger et de stocker leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils ont également co-dirigé avec le Royaume-Uni une initiative mondiale visant « l’énergie au-delà du charbon », pour imposer une réduction de l’énergie alimentée au charbon dans le monde entier.

La consommation intérieure de charbon au Canada a chuté ces dernières années, même avant la politique d’élimination progressive des libéraux, alors que le précédent gouvernement libéral de l’Ontario avait décidé de fermer toutes ses centrales électriques au charbon. Seules quatre provinces, l’Alberta, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick dépendent encore du charbon pour produire de l’électricité. L’Alberta est sur le point de fermer sa dernière centrale au charbon cette année.

Toutefois, à mesure que la demande au Canada diminue, la demande internationale a explosé, établissant de nouveaux records en 2022 et en 2023, selon l’Agence internationale de l’énergie.

Statistique Canada rapporte que depuis 2020, la demande internationale de charbon augmente pour répondre aux besoins croissants en électricité. Cette demande s’est exacerbée en 2022, après que la Russie a envahi l’Ukraine, provoquant une flambée des prix du gaz naturel et une demande concomitante d’électricité au charbon moins chère.

Le charbon est considéré comme la source d’électricité la plus sale, produisant plus d’émissions que les autres combustibles fossiles pour produire la même quantité d’électricité.