(Québec) Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, exige des réponses du centre de services scolaire (CSS) des Samares, deux jours après qu’un père de famille s’en est pris physiquement à un élève de 13 ans qui intimidait son garçon.

Caroline Plante La Presse Canadienne

L’incident, qui a été capté par vidéo, s’est produit lundi, dans la cour de l’école secondaire Pierre-de-Lestage, a rapporté TVA Nouvelles. Le père en question a été arrêté et fera face à la justice.

Mercredi, M. Drainville s’est dit « troublé » qu’un parent décide de se faire justice lui-même. Il a déclaré avoir demandé au CSS de lui fournir un « portrait complet, le plus précis possible » de la séquence des évènements.

Si le CSS a besoin d’aide pour « gérer cette école-là », le gouvernement sera là pour l’« accompagner », notamment en lui donnant des ressources supplémentaires, a affirmé le ministre, qui rappelle que la violence et l’intimidation, c’est « tolérance zéro ».

« On ne peut pas accepter ce genre d’évènement, et on ne peut pas accepter non plus que des élèves fassent de l’intimidation, posent des gestes de violence envers d’autres élèves », a déclaré M. Drainville en mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

Il a rappelé que depuis 2006, chaque école doit avoir un plan de lutte contre la violence et l’intimidation. « On est en train de vérifier avec le CSS (si) le plan de lutte contre la violence et l’intimidation à cette école-là a été déployé. »