(Ottawa) Un député conservateur a déclaré qu’un gouvernement dirigé par son parti renégocierait l’accord commercial entre le Canada et l’Ukraine.

Stephanie Taylor La Presse Canadienne

Le député manitobain James Bezan a déclaré qu’un gouvernement conservateur veillerait à ce que l’accord ne fasse aucune mention de la tarification du carbone – et qu’aucun autre accord commercial ne le fasse non plus.

M. Bezan a fait ces commentaires sur une chaîne de télévision ukrainienne la semaine dernière. L’entrevue a été diffusée après que les conservateurs ont voté, mardi dernier, contre le projet de loi de mise en œuvre du nouvel accord de libre-échange Canada-Ukraine.

Les organisations ukrainiennes ont exprimé leur déception face à la position conservatrice. Les libéraux ont accusé les conservateurs d’imiter les politiciens de droite américains qui souhaitent réduire l’aide financière à l’Ukraine.

M. Bezan a déclaré au réseau de télévision ukrainien que la référence à la tarification du carbone dans le texte de l’accord était une « pilule empoisonnée » que les conservateurs ne pouvaient pas soutenir. Il a ajouté qu’un gouvernement conservateur modifierait également l’accord en ajoutant des dispositions d’assurance.

Le député manitobain a aussi indiqué qu’un éventuel gouvernement conservateur veillerait à ce que les systèmes de défense du Canada et de l’Ukraine collaborent mieux, afin que l’Ukraine ait la capacité de construire ses propres armes.

Le bureau du chef conservateur Pierre Poilievre n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. La semaine dernière, il a déclaré que son parti n’accepterait pas ce qu’il a appelé un « amendement à la taxe sur le carbone », mais il n’a pas précisé ce qu’il envisageait de faire concernant l’accord commercial.

M. Poilievre a défendu le vote de son parti contre le projet de loi mis à jour en affirmant que c’était l’ancien gouvernement conservateur de Stephen Harper qui avait d’abord lancé l’accord de libre-échange avec l’Ukraine.

Le chef conservateur a accusé le premier ministre Justin Trudeau d’utiliser cette question comme une politique de division pour détourner l’attention des affaires intérieures.

Le projet de loi a été adopté à la Chambre des communes la semaine dernière et doit maintenant être débattu au Sénat.