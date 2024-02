(Ottawa) La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, sera à Washington ce mardi et son agenda prévoit une rencontre avec son homologue des États-Unis, le secrétaire d’État Antony Blinken.

La Presse Canadienne

Les deux chefs de la diplomatie doivent notamment discuter de la paix et sécurité au Moyen-Orient alors que l’armée israélienne envisage une opération terrestre dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où des centaines de milliers de Palestiniens ont trouvé refuge.

Lundi, la ministre Joly a renouvelé son appel en faveur d’un cessez-le-feu durable et d’une libération des otages israéliens. Elle a rappelé que les Palestiniens coincés à Rafah n’ont nulle part à aller et qu’une intervention militaire terrestre pourrait être catastrophique.

L’entourage politique de la ministre Joly a aussi fait savoir qu’elle devrait aussi discuter avec le secrétaire d’État Blinken du soutien continu aux solutions mises en œuvre par les Haïtiens pour sortir leur pays de la crise sociopolitique, ainsi que de la détermination du Canada à appuyer l’Ukraine.

La ministre participera aussi à une réunion d’un groupe d’experts afin de souligner le troisième anniversaire de la Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État.

Cette Déclaration réaffirme les principes établis des droits de la personne, de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’état de droit. Mme Joly croit toutefois que le recours à la diplomatie de prises d’otage par des États afin d’obtenir un effet de levier politique est odieux et a un effet paralysant sur le système international, qui est fondé sur la confiance et les relations amicales entre les États.