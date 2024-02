Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a promis mercredi soir une « puissante » opération à Rafah « après » avoir permis à la population civile de quitter cette ville à la pointe sud de la bande de Gaza.

Adel ZAANOUN et Béatrice LE BOHEC à Jérusalem Agence France-Presse

« Nous combattrons jusqu’à la victoire complète, ce qui implique une action puissante à Rafah et ce, après avoir permis à la population civile de quitter les zones de combat », a-t-il déclaré dans un message en hébreu sur son compte Telegram officiel.

Les propos de M. Nétanyahou interviennent alors que des négociations en vue d’une trêve entre Israël et le Hamas se sont poursuivies mercredi au Caire sur fond de crainte d’une opération israélienne sur la ville de Rafah.

Environ 1,4 million de personnes, selon l’ONU, la plupart déplacées par la guerre, s’entassent dans cette ville transformée en un gigantesque campement, le seul grand centre urbain du territoire où l’armée n’a pas encore lancé d’assaut.

L’armée israélienne avait toutefois mené dans la nuit de dimanche à lundi une opération sur place pour libérer deux otages israéliens, mais qui a fait au total « environ cent morts » côté palestinien.

« Cette semaine, nous avons libéré deux de nos otages au cours d’une opération militaire minutieuse. Jusqu’à présent, nous avons libéré 112 de nos otages grâce à une combinaison de fortes pressions militaires et de négociations fermes », a ajouté mercredi soir M. Nétanyahou dans une vidéo.

« Il s’agit là de la clé pour libérer nos otages restants : une forte pression militaire et des négociations très fermes. En ce sens, j’insiste pour que le Hamas abandonne ses exigences illusoires. Quand il abandonnera ses exigences, nous pourrons avancer », a-t-il soutenu.

M. Nétanyahou n’a pas détaillé les exigences du Hamas, mais selon des sources au sein du mouvement islamiste palestinien ce dernier demande un « cessez-le-feu complet », tandis qu’Israël plaide pour une pause dans les combats assortie de la libération d’otages sur les 130 toujours détenus à Gaza.

Dans la bande de Gaza, assiégée et dévastée par la guerre qui fait rage depuis le 7 octobre, les bombardements ont fait 103 morts en 24 heures, selon le ministère de la Santé du Hamas, visant notamment les deux villes de Khan Younès et de Rafah, dans le sud du territoire palestinien.

Éviter une « catastrophe »

Les discussions se poursuivent pendant ce temps au Caire, où une délégation du Hamas, selon une source du mouvement, était attendue mercredi pour rencontrer des représentants d’Égypte et du Qatar, les deux pays médiateurs aux côtés des États-Unis.

Mardi, le chef du Mossad, les services secrets israéliens, David Barnea, avait participé à ces discussions avec le directeur de la CIA, William Burns, le premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, et des responsables égyptiens.

Les médiateurs tentent de négocier un accord sur une nouvelle trêve qui permettrait la libération d’otages détenus à Gaza.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé mercredi le Hamas à conclure « rapidement » un accord de trêve, « pour épargner à notre peuple palestinien une autre catastrophe, non moins dangereuse que la Nakba de 1948, et éviter une attaque de l’occupation contre Rafah qui entraînerait des milliers de victimes et un exode de notre peuple ».

PHOTO ALAA BADARNEH, ARCHIVES REUTERS Le président palestinien Mahmoud Abbas

La Nakba (Catastrophe, en arabe) est le terme utilisé par les Palestiniens pour désigner l’exode de quelque 760 000 d’entre eux, poussés au départ à la création de l’État d’Israël en 1948.

M. Abbas et l’Autorité palestinienne qu’il dirige, basés en Cisjordanie occupée, n’exercent plus aucun pouvoir sur la bande de Gaza depuis que le Hamas y a pris le pouvoir en 2007.

La guerre a été déclenchée par l’attaque le 7 octobre de commandos du Hamas infiltrés dans le sud d’Israël, qui a entraîné la mort de plus de 1160 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes.

Israël a juré en représailles de « détruire » le Hamas, qu’il considère comme une organisation terroriste de même que les États-Unis et l’Union européenne, et a lancé une offensive qui a fait 28 576 morts à Gaza, en grande majorité des civils, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste.

Une campagne « très offensive »

La guerre à Gaza a aussi ravivé les tensions à la frontière nord d’Israël avec le Liban.

L’armée israélienne a annoncé mercredi que des avions de combat avaient lancé « une série de raids sur le Liban », qui ont fait quatre morts selon un média libanais, en riposte à un tir de roquette tiré depuis ce pays sur une base militaire qui a tué une soldate de 20 ans et fait plusieurs blessés.

PHOTO JALAA MAREY, AGENCE FRANCE-PRESSE Un policier israélien inspecte le cratère d’impact laissé par une roquette tirée depuis le sud du Liban, le 14 février.

Le chef d’état-major israélien, Herzi Halevi, en visite dans le nord du pays, a menacé d’une « campagne très offensive » au Liban, après quatre mois d’échanges de tirs entre l’armée et le Hezbollah libanais, allié du Hamas et soutenu par l’Iran.

Ces violences ont provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes de part et d’autre de la frontière.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé mardi que « lorsque l’agression à Gaza s’arrêtera et qu’il y aura un cessez-le-feu, les tirs s’arrêteront également dans le sud » du Liban. « S’ils élargissent la confrontation, nous le ferons aussi », a-t-il affirmé.

Des hôpitaux « submergés »

Malgré les nombreuses mises en garde internationales, Benyamin Nétanyahou s’est dit déterminé à poursuivre « la pression militaire jusqu’à la victoire complète » sur le Hamas à Gaza et la libération de tous les otages.

Il a assuré dimanche qu’Israël ouvrirait à la population « un passage sécurisé » pour quitter Rafah, sans préciser vers où.

PHOTO SAID KHATIB, AGENCE FRANCE-PRESSE Rafah, le 14 février 2024

Une centaine de proches d’otages se sont par ailleurs rendus mercredi à La Haye pour déposer plainte contre le Hamas pour « crimes contre l’Humanité » auprès de la Cour pénale internationale (CPI), selon leurs représentants.

Selon Israël, 130 otages sont encore détenus à Gaza, dont 29 seraient morts, sur environ 250 personnes enlevées le 7 octobre. Une trêve d’une semaine fin novembre avait permis la libération de 105 otages et de 240 Palestiniens emprisonnés par Israël.

De nombreux pays s’inquiètent des conséquences potentiellement catastrophiques d’un assaut terrestre sur Rafah, en raison de l’extrême densité de population.

Les États-Unis, principaux alliés d’Israël, ont réclamé à Israël des « garanties » pour la sécurité des civils.

Le président français Emmanuel Macron a affirmé mercredi que le bilan de l’offensive israélienne était « intolérable » et que les opérations militaires devaient « cesser », dans une conversation téléphonique avec Benyamin Nétanyahou.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a une nouvelle fois mercredi sonné l’alarme sur la situation des hôpitaux de Gaza, « complètement submergés, débordés et insuffisamment approvisionnés ».

Le personnel est obligé de procéder à des amputations, faute de moyens pour soigner les patients, a témoigné le représentant local de l’OMS, le docteur Rik Peeperkorn, depuis Gaza. Il a accusé Israël de continuer à « entraver l’acheminement de l’aide humanitaire » dans le territoire.

Rafah est le principal point d’entrée de l’aide depuis l’Égypte, soumise au feu vert d’Israël et insuffisante pour répondre aux besoins d’une population menacée en plein hiver par la famine et les épidémies.