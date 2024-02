(Matane) La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne Diane Lebouthillier a annoncé vendredi matin qu’elle sera candidate aux prochaines élections fédérales.

La Presse Canadienne

Mme Lebouthillier a fait cette annonce lors d’un discours à la Chambre de commerce et d’industrie de La Matanie.

Diane Lebouthillier a été élue dans la circonscription de Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine pour la première fois en 2015 et a été réélue sans interruption depuis. Elle a été ministre du Revenu national de 2015 à 2023.

Mme Lebouthillier a déclaré qu’elle avait encore le « feu sacré » pour poursuivre son travail.

Si des élections fédérales ont lieu après avril prochain, la ministre se représentera dans une nouvelle circonscription appelée Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine–Listuguj, qui englobera la circonscription actuelle d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, représentée par la bloquiste Kristina Michaud.

« Après quatre longues années dans les estrades bloquistes de l’opposition, les gens d’Avignon et de la Matanie auront une occasion unique aux prochaines élections : choisir de jouer au centre de la patinoire et prendre pleinement part aux décisions qui les concernent », a soutenu Mme Lebouthillier.

En vertu de l’entente entre le gouvernement libéral et le Nouveau Parti démocratique (NPD), des élections ne devraient pas avoir lieu avant 2025.

Lors des dernières élections de 2021, Mme Lebouthillier avait été réélue avec plus de 46 % des voix contre le bloquiste Guy Bernatchez, qui avait arraché plus de 39 % du vote.

En revanche, dans Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, Mme Michaud avait été réélue avec près de 60 % des voix contre son rival libéral Louis-Éric Savoie, qui n’avait obtenu qu’un peu plus de 21 % des voix.