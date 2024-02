(Québec) Le gouvernement Legault déposera jeudi un projet de loi pour protéger cinq ans de plus sa Loi sur la laïcité de l’État.

Caroline Plante La Presse Canadienne

Le ministre responsable de la Laïcité, Jean-François Roberge, proposera de renouveler l’utilisation de la disposition de dérogation qui avait été invoquée une première fois en juin 2019 au moment d’adopter la loi, a confirmé son bureau à La Presse Canadienne.

La loi 21 interdit aux employés de l’État en position d’autorité – y compris les enseignants – de porter des signes religieux comme le voile musulman, la kippa juive, le turban sikh et les croix chrétiennes.

Mercredi, le Parti libéral du Québec (PLQ) a affirmé qu’il s’opposera au renouvellement de la disposition de dérogation pour protéger la Loi sur la laïcité de l’État contre les poursuites judiciaires.

« Tout ce que nous avons dit sur [la loi] 21 avant les élections, pendant les élections et après les élections, reste le même : nous n’appuierons pas la reconduction de la clause dérogatoire », a déclaré en point de presse la députée Madwa-Nika Cadet.

Le projet de loi du ministre Roberge pourrait cependant bénéficier de l’appui du Parti québécois (PQ) et de Québec solidaire (QS). Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a déclaré qu’il était « évidemment en faveur ».

Du côté de QS, la co-porte-parole Émilise Lessard-Therrien a réitéré que son parti s’opposait à l’interdiction du port de signes religieux pour les employés de l’État en position d’autorité.

Toutefois, ce débat sur la loi 21 doit se faire au Québec, et non en vertu de la Constitution canadienne, que le Québec n’a jamais signée, a-t-elle dit. « Sur le principe de reconduire la clause dérogatoire, on est tout à fait en faveur de ça. »