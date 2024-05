(Québec) Il ne faut pas « démoniser » les contrats de gré à gré, estime la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel. Elle réagissait aux constats de l’Autorité des marchés publics (AMP), qui observe de plus en plus « la présence du crime organisé, de la collusion et du partage de territoires », et s’inquiète d’une hausse de 30 % de ce type d’entente.

« Ce qu’on peut constater, c’est que l’AMP avec ses pouvoirs depuis deux ans est à même de mieux détecter ce qui se passe sur le terrain et c’était l’objectif », a indiqué Mme LeBel en mêlée de presse jeudi.

Mardi, le PDG de l’Autorité, Yves Gingras, a souligné « la présence du crime organisé, de la collusion et du partage de territoires » lors des activités de surveillance de l’organisme. Il s’est inquiété d’une hausse de 30 % du nombre de contrats de gré à gré depuis trois ans. « C’est préoccupant qu’on augmente les contrats de gré à gré et qu’on diminue les soumissions », a-t-il affirmé.

L’ancienne procureure en chef de la commission Charbonneau n’est pas de cet avis. « Mais il ne faut pas démoniser le contrat de gré à gré en prétendant que tout contrat de gré à gré mène nécessairement à de la malversation », a affirmé Mme LeBel. Elle dit que la moyenne des contrats de gré à gré dans l’appareil public oscille en moyenne « entre 17 % et 24 % ».

Elle reconnaît toutefois qu’il le projet de loi de son collègue Jonatan Julien doit être modifié pour que « l’Autorité des marchés publics soit à même d’être capable d’exercer sa surveillance » des contrats de gré à gré.

« Ce qui ne m’inquiète pas, c’est que j’ai un chien de garde qui depuis deux ans a les outils nécessaires pour intervenir. Je vais vous faire une grande confidence, le risque zéro n’existe pas. Si le risque zéro existait, il n’y aurait pas l’AMP. Ce qui est important, c’est qu’on lui a donné plus de pouvoir depuis 2021 », a dit Mme LeBel.

Modifications

M. Gingras a fait ces déclarations lors d’une commission parlementaire qui étudiait le projet de loi du ministre Jonatan Julien sur les infrastructures. Son organisme a levé des « drapeaux rouges » en évoquant des « des risques pour les marchés publics ». À la suite d’un appel d’offres infructueux, un donneur d’ouvrage – le ministère des Transports ou de la Santé, par exemple – pourra donner un contrat de gré à gré sans qu’il soit nécessaire de publier un avis d’intention.

Or l’avis d’intention « permet à l’organisme public de signifier son intérêt à travailler avec un fournisseur potentiel ». « Suivant la publication, d’autres fournisseurs peuvent faire part de leur intérêt en fonction de leur capacité à réaliser le contrat », note l’AMP.

Le ministre Jonatan Julien s’est engagé à réécrire l’article. « Ce qu’on va écrire va convenir aux préoccupations de l’Autorité et de la vérificatrice générale », a dit M. Julien. Il a affirmé que son projet de loi va créer « plus de concurrence » et va donc réduire le nombre de contrats de gré à gré.

L’opposition s’inquiète

Mais pour les partis d’opposition, c’est trop peu. « Je suis très inquiet », a déclaré le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, qui affirme que le projet de loi de Jonatan Julien créé un mécanisme « par lequel ce serait très facile d’organiser de la collusion », et « qu’objectivement tu crées un environnement qui favoriserait la collusion ».

« La volonté de la CAQ, en temps de pandémie, c’était, dans la mesure du possible, de contourner les processus d’évaluation environnementale, les processus d’appel d’offres, et on a vu une explosion des contrats de gré à gré, et ça ne s’est pas estompé après la pandémie », a-t-il déploré.

Le critique de Québec solidaire en matière d’éthique, Vincent Marissal, croit que le gouvernement a « baissé la garde ». « La nature a horreur du vide. Si on baisse un peu les bras, ces gens-là vont revenir. Il y avait une piasse à faire en 2012, il y a une piasse à faire en 2024 », a-t-il affirmé.

Visiblement, on a probablement un peu baissé la garde, on a peut-être aussi donné trop de contrats de gré à gré. Des contrats de gré à gré dans notre système, ça devrait toujours être l’exception. Et on remarque qu’il y en a de plus en plus. Vincent Marissal

La libérale Madwa-Nika Cadet a qualifié la sortie de l’Autorité de « troublante ». « Ce n’est pas acceptable, là. Ça, c’est clair que ce n’est pas acceptable », a-t-elle dit.