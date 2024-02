(Québec) Tout en déplorant les pertes d’emploi chez BCE et en faisant miroiter un plan d’aide aux médias régionaux, François Legault rouvre la porte à l’achat de publicités gouvernementales sur Facebook.

En point de presse à Québec, le premier ministre a plaidé jeudi que les médias sociaux de l’entreprise américaine Meta (propriétaire de Facebook), qui bloque le contenu des médias d’information canadien en riposte à la loi fédérale C-18, étaient devenus incontournables pour rejoindre environ 10 % de la population.

« On s’est rendu compte qu’il y a certaines clientèles, donc certains citoyens québécois, [pour qui] la seule façon de les rejoindre, c’est par Facebook. Ça reste une minorité de la publicité, on parle de moins de 10 %, mais c’est vrai pour le gouvernement du Québec [et] c’est vrai pour la [Coalition avenir Québec] », a dit M. Legault.

Suivant cette logique, le gouvernement du Québec recommencera-t-il ses placements publicitaires sur les plateformes du géant numérique ? « On est ouvert à ça », a-t-il répondu.

« Quand on veut faire de la publicité en santé publique, c’est important de rejoindre tout le monde s’il y a 10 % de la population qu’on peut juste rejoindre sur Facebook », a justifié le premier ministre.

Un plan d’aide qui se fait attendre

Ce revirement de situation survient alors que la crise qui secoue les médias québécois frappe un nouveau joueur, jeudi. Pour une deuxième fois en sept mois, les employés de Bell Média sont frappés par des coupes dans le contexte où l’entreprise supprime 9 % de ses effectifs.

« Je pense aux familles qui sont touchées. Mes pensées sont avec ces employés-là. Maintenant, Mathieu Lacombe travaille surtout sur l’aide aux médias en région », a réagi François Legault.

Plus tôt cette semaine, la Coalition avenir Québec a également défendu son choix de racheter de la publicité sur Facebook, alors que M. Legault accusait Québec solidaire, lors de la dernière élection partielle dans Jean-Talon, de manquer de solidarité face aux médias en achetant de la publicité sur les sites de Meta. La CAQ a par ailleurs précisé qu’elle ne dépensera pas plus de 10 % de son budget publicitaire sur ces plateformes.

Meta bloque les nouvelles depuis le 1er août en guise de représailles contre l’adoption du projet de loi fédérale C-18. Le texte législatif vise à obliger les géants du web à verser une compensation aux médias d’information pour la publication de leurs contenus, en négociant des ententes de partage de revenus.

Une « décision d’affaire », dit Girard

Pour le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, les compressions de BCE sont une « décision d’affaires » et la compagnie doit s’expliquer.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre des Finances, Eric Girard.

« C’est des chiffres qui sont très importants. Je pense que c’est une décision d’affaires, c’est à BCE de s’expliquer, mais c’est certain que nos pensées sont avec les travailleurs et c’est très important que l’entreprise aide ces gens-là à se relocaliser et les aide avec des compensations pour la période de transition », a-t-il dit.

En matinée, jeudi, les partis d’opposition ont une fois de plus pressé Québec d’annoncer son plan d’aide global aux médias, alors que les coupes se multiplient depuis des mois, à la fois dans le secteur de l’électronique, comme les radios et les télévisions, que dans la presse écrite.

« Ça prend un plan complet. Évidemment, les deux paliers de gouvernement doivent arriver avec quelque chose de costaud », a dit le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay.

« Il y a une accélération dans les dernières années de l’effritement du milieu des médias. […] Il faut des mesures fortes et structurantes », a ajouté le chef parlementaire de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois.

« Pour notre démocratie, on a besoin de journalistes qui questionnent les élus partout sur le territoire du Québec. Raison de plus, avec ce qui est arrivé chez Bell, d’avoir un plan du gouvernement du Québec pour les médias. […] Ça prend des mesures concrètes », a dit Pascal Bérubé du Parti québécois (PQ).

M. Girard a refusé d’indiquer si son prochain budget, qui sera déposé en mars, comptera des mesures pour aider ce secteur de l’industrie. Pour sa part, le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, n’a pas indiqué quand il déposerait le programme d’aide qu’il a promis.

« On travaille là-dessus », a-t-il dit tout en restant prudent sur la situation à BCE puisqu’il n’a pas encore « les détails » sur les compressions.

Avec Tommy Chouinard, La Presse