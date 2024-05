Contrats publics La collusion reprend la route

(Québec) Chien de garde des contrats du gouvernement, l’Autorité des marchés publics (AMP) constate de plus en plus « la présence du crime organisé, de la collusion et du partage de territoires » lors de ses activités de surveillance. Elle lève des « drapeaux rouges » au sujet du projet de loi sur les infrastructures de Jonatan Julien.