Conseil national de Québec solidaire La déclaration de Saguenay adoptée, le programme de QS sera mis à jour

(Saguenay) Les débats ont été houleux, mais les délégués de Québec solidaire (QS) ont adopté la déclaration de Saguenay et ont accepté d’« actualiser » et d’élaguer le programme du parti. C’était deux jalons du virage « pragmatique » souhaité par Gabriel Nadeau-Dubois et l’aile parlementaire.