Le chef conservateur Pierre Poilievre investirait pour sécuriser les ports fédéraux en achetant des scanneurs et en engageant de la main-d’œuvre pour inspecter les conteneurs, a-t-il annoncé en conférence de presse à Montréal mardi matin.

Pour faire face au fléau des vols de véhicules au Canada, le chef conservateur s’engage, s’il est élu, à acheter 24 scanneurs « à la fine pointe de la technologie ». Ces outils permettraient l’inspection des conteneurs qui quittent les grands ports fédéraux du pays, parfois avec des véhicules volés à bord.

« Chaque scanneur sera capable de scanner 154 conteneurs de l’heure, c’est-à-dire presque un million de boîtes par année, par scanneur », a-t-il décrit devant les journalistes, à proximité du Port de Montréal mardi. « Ça nous permettrait de regarder dans les boîtes et de confirmer que les marchandises dedans sont les mêmes qui sont enregistrées dans les bilans d’exportation. »

M. Poilievre a affirmé trouver inconcevable que des victimes de vol de voiture puissent parfois suivre leur véhicule grâce à des applications à distance. Mais même quand elles réalisent que leur voiture est en route pour un port, les autorités ne sont pas toujours en mesure d’intervenir.

Scanner les conteneurs ne réglerait pas nécessairement le problème, indiquait à La Presse récemment Jacques Lamontagne, directeur des enquêtes pour le Québec et l’Atlantique chez Équité Association et lieutenant-détective retraité du SPVM.

« Il n’y a pas juste des véhicules volés dans ces conteneurs. Parfois, les voitures sont expédiées tout à fait légalement », rappelait-il dans notre dossier.

Une équipe spéciale mise sur pied

Une autre mesure d’un gouvernement conservateur serait d’embaucher une « équipe spéciale d’agents », soit 75 nouveaux agents dont le rôle serait d’inspecter les conteneurs, a aussi indiqué M. Poilievre mardi.

Au total, 75 nouveaux agents d’inspection seraient recrutés dans les quatre grands ports canadiens, soit Montréal, Halifax, Vancouver et Prince Rupert. Une trentaine de ces agents seraient déployés à Montréal.

Pour financer ces investissements, le gouvernement conservateur couperait dans les consultants en gestion embauchés par le fédéral pour soutenir le travail des agences, affirme M. Poilievre. « Ça va sauver un total net de 30 millions.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Pierre Poilievre

Le Bureau d’assurance du Canada a signalé que le vol d’automobiles est devenu une crise nationale, avec plus de 200 véhicules volés en moyenne chaque jour.

Au premier semestre de l’année dernière, les vols de voitures ont bondi de 31 % en Ontario et de 17 % au Québec. Cela fait suite à une hausse de 50 % dans les deux provinces en 2022 par rapport à 2021.

Rien qu’à Toronto, 9600 véhicules ont été volés en 2022, soit 300 % de plus qu’en 2015.

Resserrer les peines pour les voleurs récidivistes

Le chef conservateur avait déjà annoncé lundi en Ontario la première partie de son plan pour contrer les vols de voiture.

Il mettrait d’abord fin à l’assignation à résidence comme option pour les personnes reconnues coupables de vol de voiture par voie d’accusation – c’est-à-dire celles coupables d’un délit plus grave.

Il augmenterait aussi la peine minimale obligatoire pour une troisième infraction de six mois à trois ans et ferait de l’implication du crime organisé une circonstance aggravante spécifique dans la détermination de la peine pour vol de voiture.

« Aujourd’hui, j’annonce qu’un gouvernement de Pierre Poilievre s’attaquera aux vrais criminels en rétablissant la prison, et non la libération sous caution, pour les récidivistes violents et les voleurs de voitures de carrière », a déclaré M. Poilievre lors d’une conférence de presse mardi à Brampton, en Ontario.

Le Parti conservateur du Canada dévoile son plan concernant les vols de véhicules quelques jours avant que les libéraux fédéraux ne tiennent un sommet national sur la lutte contre le vol d’automobiles avec la police, les agents frontaliers et les dirigeants de l’industrie.