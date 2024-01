N’écartant aucun scénario, y compris le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le premier ministre Justin Trudeau met sur pied une nouvelle Équipe Canada pour défendre les intérêts du pays en prévision de l’élection présidentielle de novembre aux États-Unis.

Le premier ministre confie le mandat de mener à bien la mission de cette nouvelle équipe à deux ministres : le ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne, et la ministre du Commerce international, Mary Ng. L’ambassadrice du Canada à Washington, Kirsten Hillman, fera aussi partie de l’équipe.

Les deux ministres feront appel à des experts et aux dirigeants d’entreprises, aux leaders de syndicats ainsi ils inviteront les élus provinciaux à participer à cette campagne visant à resserrer les relations du Canada et les États-Unis.

Durant le premier mandat de Donald Trump, M. Trudeau s’était tourné vers la ministre Chrystia Freeland, qui était alors ministre des Affaires étrangères, pour renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain. Les négociations ont été longues et difficiles, mais une nouvelle entente a été paraphée en novembre 2018 et l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) est entré en vigueur le 1er juillet 2020.

M. Trudeau a annoncé cette démarche au dernier jour de la retraite du cabinet fédéral à Montréal visant à préparer la reprise des travaux parlementaires du 29 janvier. Cette annonce survient aussi au moment où Donald Trump se dirige vers une victoire facile dans les primaires républicaines après que le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a lancé l’éponge dimanche.

L’élection présidentielle de novembre a été un des sujets à l’ordre du jour de cette retraite du cabinet.

En conférence de presse, M. Trudeau a affirmé que le Canada tire grandement profit d’une relation forte avec les États-Unis. Et que tout doit être mis en œuvre pour la protéger et la nourrir. Il a aussi soutenu que Donald Trump représente toujours une source d’incertitude.

« Le Canada profite énormément d’une relation stable avec les États-Unis, quelle que soit l’administration qui se fait élire. […] M. Trump représente une certaine incertitude. On ne sait pas exactement ce qu’il va amener, mais comme on a su le faire, il y a sept 7 ans, on a su bien gérer M. Trump en défendant les intérêts canadiens et en démontrant qu’on peut créer de la croissance économique des deux côtés de la frontière. Ça continue d’être notre approche puisque nos économies sont encore plus intégrées qu’elles ne l’étaient il y a sept ans ».

M. Trudeau a réaffirmé que les Canadiens ne seront pas, selon lui, convoqués aux urnes avant octobre 2025, soit après l’élection présidentielle aux États-Unis. Selon lui, son gouvernement demeure le meilleur gage de succès pour les Canadiens si Donald Trump reconquiert la Maison-Blanche.

« On va savoir au mois de novembre qui sera le prochain président américain, mais je vais rappeler aux gens […] qu’on a su tenir le fort, on a su renégocier l’ALENA. […] C’est sûr qu’il n’y a aucun président américain qui est facile pour un premier ministre canadien. C’est toujours une relation complexe où les intérêts des Américains prennent beaucoup de place dans la discussion. Mais dans les relations que j’ai eues avec trois différents présidents américains, j’ai su démontrer que nous avons la capacité de nous entendre, de travailler, de défendre les intérêts des Canadiens et nos valeurs en même temps tout en créant de la croissance économique qui bénéficie à tout le monde », a-t-il exposé.

Lundi, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que le Canada se prépare à tous les scénarios dans la course à la Maison-Blanche en 2024, qu’il s’agisse de la réélection du président Joe Biden ou d’un second mandat pour M. Trump.

Le ministre François-Philippe Champagne a pour sa part soutenu que les économies canadienne et américaine ont toujours été liées, mais qu’elles le sont encore plus maintenant, et que des millions d’emplois dans les deux pays dépendent de cette stabilité.

« Une chose que l’ancien président Trump comprend, c’est les emplois », a affirmé le ministre Champagne, ajoutant que « des millions d’emplois dépendent de ce que nous avons réalisé au cours de la dernière décennie ».

Il a poursuivi en disant que l’intégration économique sera une « clé » pour l’avenir. Cela inclut, a-t-il dit, les semi-conducteurs, la biotechnologie et le secteur automobile. En 2022, le Canada a fait pression pour obtenir une exemption à une disposition de la loi de l’administration Biden sur la réduction de l’inflation afin de garantir que les véhicules électriques fabriqués avec des batteries ou des composantes canadiennes soient toujours admissibles à d’importants crédits d’impôt américains.

Cette exclusion – au départ, les crédits étaient beaucoup plus stricts pour le contenu uniquement américain – a aidé le Canada à s’attirer plusieurs usines majeures de batteries l’année dernière. Selon M. Champagne des usines de batteries comme celle que Volkswagen construit en Ontario n’auraient pas vu le jour sans la Loi sur la réduction de l’inflation (IRA).

Laura Dawson, une experte des relations canado-américaines et actuelle directrice générale de la Future Borders Coalition, affirme que le Canada doit être prêt, quel que soit le vainqueur, car MM. Biden et Trump ont tous deux des tendances protectionnistes.

Mme Dawson fait partie d’un groupe d’experts qui feront mardi des présentations au cabinet sur les relations entre les États-Unis et le Canada.

Elle sera accompagnée de Kirsten Hillman, ambassadrice du Canada à Washington, de Flavio Volpe, président de l’Association des fabricants de pièces automobiles, et de Marc-André Blanchard, premier vice-président et chef chez CDPQ mondial.

Avec La Presse Canadienne