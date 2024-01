Appels au 911 « in English only » Le ministre Champagne s’impatiente face au CRTC

Ottawa s’impatiente face aux problèmes d’accès en français aux centrales d’appel d’urgence 911 qui se répètent. Dans une lettre au CRTC, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie François-Philippe Champagne dit s’attendre à ce que l’organisme agisse « le plus tôt possible » pour améliorer la situation.