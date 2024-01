(Ottawa) Justin Trudeau a-t-il induit le commissaire à l’éthique en erreur pour son dernier voyage en Jamaïque ? C’est ce que croient les conservateurs qui ont convoqué un comité parlementaire d’urgence mercredi avec l’appui du Bloc québécois.

« On a l’impression que le PM prend les Canadiens pour des valises », a lâché le député conservateur Jacques Gourde, avant de s’excuser pour le jeu de mots.

Le coût de ce voyage dérange, tout comme le manque de transparence de M. Trudeau.

« Le premier ministre a pris un cadeau de 84 000 $ sous forme de vacances de luxe en Jamaïque durant la période des Fêtes », a rappelé le député conservateur Michael Barrett.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Michael Barrett

Les conservateurs accusent Justin Trudeau d’avoir changé sa version trois fois après que l’histoire eut été révélée par le National Post au début du mois de janvier. « D’abord, il a dit que c’était lui qui payait. Ensuite, qu’il restait chez quelqu’un et qu’il n’avait pas à payer, puis qu’il restait avec ces amis et qu’il n’avait pas à payer », a-t-il fait valoir.

Ils estiment aussi qu’il était inopportun pour le premier ministre d’effectuer un voyage aussi coûteux alors que des gens aux prises avec l’inflation ont de la difficulté à joindre les deux bouts. « Il est né dans un milieu privilégié et il continue d’avoir un mode de vie privilégié », a souligné le conservateur Larry Brock.

Le porte-parole du premier ministre, Mohammad Hussain, avait indiqué le 4 janvier que Justin Trudeau a consulté le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique avant son voyage, et qu’il « rembourse l’équivalent d’un billet d’avion commercial pour ses déplacements personnels et ceux de sa famille » comme il le fait normalement.

Les conservateurs font valoir que le commissaire à l’éthique n’a pas pour tâche de donner son sceau d’approbation avant les vacances d’un élu. Ils veulent faire témoigner le commissaire Konrad Winrich von Finckenstein en comité parlementaire afin de savoir quelle version des faits le premier ministre lui a fournie avant son voyage. Ils veulent également obtenir la correspondance à ce sujet.

Les libéraux refusent de dévoiler les lettres envoyées au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, mais sont d’accord pour que le commissaire témoigne. Ils tentaient toutefois de diluer l’initiative des conservateurs mercredi en insistant pour qu’il soit questionné sur les règles pour l’ensemble des voyages et non uniquement sur les dernières vacances de M. Trudeau en Jamaïque.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Iqra Khalid (à gauche)

« J’espère que cette conversation aujourd’hui portera sur comment la Loi sur les conflits d’intérêts fonctionne pour tous les élus au pays, en espérant que nous pourrons évaluer comment nous pouvons nous assurer que cette législation contribue à la confiance des Canadiens envers la démocratie », a offert la députée Iqra Khalid.

Elle a refusé de se prononcer sur l’image que ces nouvelles vacances controversées donnent de Justin Trudeau et de son parti.

Le député du Bloc québécois René Villemeure estime que le témoignage du commissaire à l’éthique devrait également porter sur les cadeaux reçus par le premier ministre.

Ce n’est pas la première fois que Justin Trudeau fait la manchette avec ce genre d’escapade. En 2017, il s’était fait taper sur les doigts par le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique pour son séjour dans l’île privée de l’Aga Khan. En 2021, il s’est excusé d’avoir passé la toute première Journée de la vérité et de la réconciliation à surfer à Tofino, en Colombie-Britannique.

Avec Mélanie Marquis