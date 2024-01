Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie François-Philippe Champagne est responsable des télécommunications au pays.

Ottawa s’impatiente face aux problèmes d’accès en français aux centrales d’appel d’urgence 911 qui se répètent. Dans une lettre au CRTC, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie François-Philippe Champagne dit s’attendre à ce que l’organisme agisse « le plus tôt possible » pour améliorer la situation.

« Je prendrai d’autres mesures si la situation n’est pas résolue rapidement », assène la lettre.

Son intervention fait suite à des articles de La Presse cette semaine sur des services unilingues anglophones aux services d’urgence, à partir du Québec. Les appels en question sont passés par des réseaux de téléphonie par internet, ou encore du réseau cellulaire, mais dans une zone éloignée non desservie par une centrale d’urgence.

« Je suis profondément troublé par les multiples signalements de Canadiennes et de Canadiens francophones qui ont appelé le 911 et qui ont été servis en anglais », écrit-il dans la lettre, rendue publique sur le réseau X.

Le problème « nécessite une attention immédiate de la part du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) », l’organisme qu’il chapeaute et qui réglemente l’industrie, dit le ministre Champagne.

« Je sais que le CRTC prend des mesures pour régler cette question importante, dit-il. Cependant, il est clair qu’un problème plus grave existe et que celui-ci doit être résolu, et ce rapidement. »

Le ministre a aussi un message pour l’industrie des télécommunications, à qui il demande « de s’attaquer à la question avec la rapidité et le sérieux qui s’imposent ».

« C’est une question de sécurité publique, écrit-il. Nous ne pouvons pas laisser des problèmes techniques compromettre la sécurité de la population canadienne. »

Le ministre Champagne se dit « extrêmement préoccupé de ce qui aurait pu arriver ».

« La population canadienne dépend des services d’urgence 911 lorsqu’elle est confrontée à des situations potentiellement mortelles. »

Il souligne que « des vies peuvent être perdues » si une personne en détresse n’arrive pas à communiquer rapidement avec les secours.